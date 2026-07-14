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痛批伊朗「挾持全世界經濟」　美駐聯大使：川普不會袖手旁觀

▲▼美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）。（圖／路透）

▲美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣布，針對伊朗的封鎖令將於美東時間14日下午4時（台灣時間15日凌晨4時）恢復生效。美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）表態支持這項決定，他直指德黑蘭試圖「挾持全世界的經濟」，攻擊國際船隻的行為也已違反停火諒解備忘錄。

控伊朗違反停火　川普不會坐視

沃爾茲接受《福斯新聞》獨家採訪時表示，伊朗正在攻擊船隻、布設水雷，「我們曾簽署諒解備忘錄並達成協議，但伊朗政權並未遵守。」

他表示，川普給伊朗時間哀悼前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），德黑蘭卻以持續攻擊外國船隻並試圖「挾持世界經濟」作為回應。

沃爾茲說，聯合國143個成員國都譴責伊朗的攻擊，「總統不會袖手旁觀，任憑伊朗違反協議、攻擊國際航運卻不必付出代價。」

加大經濟施壓　武力仍是選項

被問及危機能否透過軍事手段解決，沃爾茲坦言武力是選項之一，同時指出政府正透過「經濟狂怒行動」（Operation Economic Fury）持續施壓。

他還表示，伊朗談判代表想要獲得現金，正是因為他們深知國家經濟非常糟糕，但在此之前，「財政部長貝森特（Scott Bessent）的腳仍然踩在伊朗經濟的咽喉上。」

沃爾茲透露，美伊技術層面的核談判仍持續進行，議題涵蓋伊朗高濃縮鈾及濃縮計畫，「伊朗政權似乎執迷於取得核武，而我們不會允許這種事發生。」

 
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