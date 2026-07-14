　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

▲▼肩膀痛,阿嬤肩膀痛。（示意圖／達志影像）

▲把握三伏天養身黃金期，基隆長庚籲把握三伏貼調整體質。（示意圖／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

每逢秋冬季節，不少民眾飽受鼻塞、流鼻水、反覆感冒，甚至氣喘發作所苦。基隆長庚醫院中醫科表示，夏季正是中醫「冬病夏治」的黃金時機，其中最具代表性的療法就是「三伏貼」，透過中藥敷貼特定穴位，有助調整虛寒體質、提升身體防護力，降低秋冬呼吸道疾病反覆發作的機率。

基隆長庚醫院中醫科許桓瑄醫師表示，「冬病夏治」是利用一年之中陽氣最旺盛的夏季，改善容易在冬天發作或加重的疾病，包括過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、慢性咳嗽及反覆感冒等。此外，因虛寒體質引起的手腳冰冷、虛寒性經痛、慢性腹瀉，以及秋冬或陰雨天容易腰痠、關節疼痛者，也可經由中醫師評估是否適合接受三伏貼治療。

許桓瑄指出，三伏貼是將具有溫陽散寒作用的中藥製成藥餅，敷貼於背部特定穴位，藉由三伏天陽氣最旺、氣血運行最活躍的時節，協助改善虛寒體質。一般建議每隔7至10天敷貼一次，連續完成3次療程，較能達到調整體質的效果。

▲基隆長庚推三伏貼 助改善過敏、氣喘體質。（圖／基隆長庚醫院提供）

▲三伏貼常見穴位示意圖。（圖／基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院也公布2026年三伏貼時程，初伏為7月15日、中伏為7月25日、末伏為8月14日。許桓瑄提醒，民眾不必拘泥於當天施作，只要在三伏期間（約7月中旬至8月中旬）前往門診接受評估，醫師都會依照個人體質安排適合的敷貼時間。

基隆長庚醫院表示，三伏貼療效與個人體質及醫師專業評估密切相關。基隆長庚使用的中藥材均經過重金屬及農藥殘留等安全檢驗，並依照每位患者體質規劃敷貼穴位及療程；對於長期服用西藥或患有慢性疾病的民眾，也能提供中西醫整合照護，提升治療品質。

不過，許桓瑄也提醒，孕婦、1歲以下嬰幼兒、急性感染發燒期間患者，以及經醫師評估屬於實熱體質者，不建議接受三伏貼治療。此外，三伏貼屬於改善體質的輔助療法，無法取代原有藥物治療，建議民眾把握一年一次的「冬病夏治」黃金時機，在三伏期間至基隆長庚醫院中醫科接受專業評估，及早調整體質，迎接健康秋冬。

▲基隆長庚推三伏貼 助改善過敏、氣喘體質。（圖／基隆長庚醫院提供）

▲基隆長庚醫院中醫科許桓瑄醫師。（圖／基隆長庚醫院提供）

【更多新聞】

►泡泡冰驚見「蟑螂腿」！基隆廟口名攤停業2天　衛生局稽查揪缺失

►基隆醉男仰躺巷口　遭休旅車輾過卡車底！監視器影像曝光

►祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

►幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
子瑜被爆離開JYP！台灣活動推手是他　曾打造天王、天后
快訊／大雷雨炸2縣市　國家警報響
五月天最終場冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」：現在才
快訊／國王戰力大洗牌　呂政儒等3人離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

6船長專業判斷！東琉線安全疏運1294人　守護小琉球交通命脈

翻轉住院體驗！嘉基民雄雙福醫院引進「醫學中心級」AI電腦斷層

嘉藥USR團隊赴日取經地方創生　跨域師生獲日本媒體關注

台南建置58套聲音照相設備　半年取締306輛噪音車

巴威遠離知卡宣玩水趣重新開園　「水浪Chill夏祭」週末接力登場

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

竹山親子館添200本新書推閱讀心得活動　邀家長陪孩子充實一夏

花蓮FUN暑假閃亮登場！7/15~8/20航海王經典角色準時揚帆開航

花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

曼谷啤酒餐廳惡火27死！　安管曝「5秒成火海」：根本沒灑水系統

巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

6船長專業判斷！東琉線安全疏運1294人　守護小琉球交通命脈

翻轉住院體驗！嘉基民雄雙福醫院引進「醫學中心級」AI電腦斷層

嘉藥USR團隊赴日取經地方創生　跨域師生獲日本媒體關注

台南建置58套聲音照相設備　半年取締306輛噪音車

巴威遠離知卡宣玩水趣重新開園　「水浪Chill夏祭」週末接力登場

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

竹山親子館添200本新書推閱讀心得活動　邀家長陪孩子充實一夏

花蓮FUN暑假閃亮登場！7/15~8/20航海王經典角色準時揚帆開航

花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

履歷剩1／10！486先生揭「公司找不到人」內幕：先放棄8小時迷思

深埋地底610公尺！川普放話「轟炸伊朗核設施」　專家無奈狠打臉

找工作最在意什麼？十大員工福利排行揭曉　進修熱度超越休假

商研院培育C# .NET雲端與AI開發人才　符合資格者10萬元全額補助

卓榮泰毒油專報被杯葛11分鐘　江啟臣好無奈：各委員回你座位

快訊／台新戰神管理層大補強！　中華隊後勤推手楊勝凱接任營運長

拋「台北都市林計畫」抗熱島效應　沈伯洋：路樹治理不能齊頭式砍除

險變「大盤子」！人夫衝銀行領400萬投資娃娃機　老婆暴氣開罵

伊朗飛彈、無人機報復空襲美軍！　巴林、約旦防空系統啟動攔截

巴威雨後防疫關鍵一周！屏縣府籲快清積水　慎防登革熱+類鼻疽

【不肯回家】颱風天街上只有「人柴兩溼」！柴犬一屁股坐下打死不走XD

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

金門333人補位返台

立院桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園小小軌道推廣員　探索全台最深捷運站體

長河人力榮獲　桃園市優良私立就業服務機構

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

基隆第二處語言治療中心啟用

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

台南草湖寮重劃區逢雨就淹陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

更多熱門

相關新聞

快訊／大樓管理員疑氣喘發作　倒臥廁所中猝死

快訊／大樓管理員疑氣喘發作　倒臥廁所中猝死

台北市松山區八德路一處商辦大樓昨(7日)晚間6時許傳出一起死亡案件，警方接獲通報，一名擔任大樓管理員、年約70歲的男性於值班中出現身體不適，昏厥倒臥廁所中，警消獲報趕抵現場時，男子已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，男子疑似是氣喘發作不幸猝逝，後續已聯繫家屬到場，詳細死因仍待進一步釐清。

2歲童狂咳找嘸過敏原　竟是阿公「抽完菸抱孫」惹禍

2歲童狂咳找嘸過敏原　竟是阿公「抽完菸抱孫」惹禍

男登南湖大山突發肺水腫　黑鷹載運下山送醫

男登南湖大山突發肺水腫　黑鷹載運下山送醫

夏天也會腦中風！基隆長庚提醒牢記FAST

夏天也會腦中風！基隆長庚提醒牢記FAST

4成慢性蕁麻疹患者控制不佳　基隆長庚推動精準治療

4成慢性蕁麻疹患者控制不佳　基隆長庚推動精準治療

關鍵字：

三伏貼冬病夏治過敏鼻炎氣喘基隆長庚

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首發文　律師喊「重點在最後1句」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面