冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

▲把握三伏天養身黃金期，基隆長庚籲把握三伏貼調整體質。（示意圖／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

每逢秋冬季節，不少民眾飽受鼻塞、流鼻水、反覆感冒，甚至氣喘發作所苦。基隆長庚醫院中醫科表示，夏季正是中醫「冬病夏治」的黃金時機，其中最具代表性的療法就是「三伏貼」，透過中藥敷貼特定穴位，有助調整虛寒體質、提升身體防護力，降低秋冬呼吸道疾病反覆發作的機率。

基隆長庚醫院中醫科許桓瑄醫師表示，「冬病夏治」是利用一年之中陽氣最旺盛的夏季，改善容易在冬天發作或加重的疾病，包括過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、慢性咳嗽及反覆感冒等。此外，因虛寒體質引起的手腳冰冷、虛寒性經痛、慢性腹瀉，以及秋冬或陰雨天容易腰痠、關節疼痛者，也可經由中醫師評估是否適合接受三伏貼治療。

許桓瑄指出，三伏貼是將具有溫陽散寒作用的中藥製成藥餅，敷貼於背部特定穴位，藉由三伏天陽氣最旺、氣血運行最活躍的時節，協助改善虛寒體質。一般建議每隔7至10天敷貼一次，連續完成3次療程，較能達到調整體質的效果。

▲三伏貼常見穴位示意圖。（圖／基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院也公布2026年三伏貼時程，初伏為7月15日、中伏為7月25日、末伏為8月14日。許桓瑄提醒，民眾不必拘泥於當天施作，只要在三伏期間（約7月中旬至8月中旬）前往門診接受評估，醫師都會依照個人體質安排適合的敷貼時間。

基隆長庚醫院表示，三伏貼療效與個人體質及醫師專業評估密切相關。基隆長庚使用的中藥材均經過重金屬及農藥殘留等安全檢驗，並依照每位患者體質規劃敷貼穴位及療程；對於長期服用西藥或患有慢性疾病的民眾，也能提供中西醫整合照護，提升治療品質。

不過，許桓瑄也提醒，孕婦、1歲以下嬰幼兒、急性感染發燒期間患者，以及經醫師評估屬於實熱體質者，不建議接受三伏貼治療。此外，三伏貼屬於改善體質的輔助療法，無法取代原有藥物治療，建議民眾把握一年一次的「冬病夏治」黃金時機，在三伏期間至基隆長庚醫院中醫科接受專業評估，及早調整體質，迎接健康秋冬。

▲基隆長庚醫院中醫科許桓瑄醫師。（圖／基隆長庚醫院提供）