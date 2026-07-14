佀廣洋放棄國民黨提名　徐巧芯：賴瑞隆要不要也放棄？

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌、網路簽賭等爭議，昨僅宣布放棄國民黨提名，並非退選。對此，藍委徐巧芯今（14日）表示，如果有牽涉到霸凌的話，當事人當然要出來講清楚，這是她一向的原則，但今天如果佀廣洋放棄國民黨的提名，比照同樣標準，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名。

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者徐文彬攝）

針對佀廣洋，徐巧芯14日在立法院受訪表示，佀已經表達放棄國民黨提名，就是他在這一陣子風波中，不管是表達歉意或是接受民眾的這個檢驗，最終所得出的結論。

徐巧芯說，放棄國民黨提名這件事情，是不是民進黨也要參考一下？賴瑞隆是否在這個事件上面也要放棄民進黨的提名？今天如果有牽涉到霸凌的話，當事人當然要出來講清楚，這是她一向的原則，今天如果佀廣洋放棄國民黨的提名，比照同樣標準，賴瑞隆是否要放棄民進黨的提名。

有關萬美玲被爆漏報配偶的建設公司持股，徐巧芯表示，如果有漏報就儘速補齊，有沒有涉案則由檢方調查，「我也不是很清楚，你要嘛要問她本人，要嘛就是說要請檢調去做調查」。

徐巧芯說，作為政治人物，當然要接受人民檢驗，以及在司法上必須善盡公民守法義務，所以就交給檢方去調查。在任何的調查出來前，相關指控就是民眾的討論。