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不爽被分手毒男暴走！掐前女友嗆殺　開車撞進超商...還放火燒3屋

▲▼林園分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲林園區張姓男子不滿被分手竟吸毒加灌高粱暴走，掐前女友嗆殺炸裂超商還縱火。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市36歲張姓男子不甘被陳姓女友狠甩，今年5月15日深夜瘋狂暴走，他狂飲高粱酒、吸食安非他命後理智斷線，開車沿街瘋狂衝撞民宅與無辜車輛，甚至持鐮刀搶劫超商、開車直接「破門踩進店內」，最後更在街頭及前女友住處連環縱火燒毀3屋，高雄地檢署今（14）日偵結，痛批張男行徑瘋狂、危害社會甚鉅，依毒駕、縱火等多項罪名將他起訴。

檢警調查，張男與陳姓前女友於今年4月底分手，張男求復合未果，竟由愛生恨，5月15日晚間8時許，張男先衝進陳女經營的理髮廳暴怒理論，失控伸出鷹爪猛掐陳女脖子，並面目猙獰地恐嚇「要一起同歸於盡」！

張男離去後並未收手，反而跑到林園區北汕路堤防，一邊狂灌烈酒高粱、一邊在車內瘋狂吸食安非他命。在酒精與毒品的雙重「催化」下，張男理智徹底斷線，深夜11時許發動引擎油門踩到底，先「轟」一聲猛烈撞擊堤防旁無辜住家的大門，隨即猛打方向盤狂飆而去。

張男宛如脫韁野馬，行經林園區沿海路時，發現前方陳姓男子正在等紅燈，張男竟逆向切到對方車旁，搖下車窗怒吼：「我要打你！」接著猛撞陳男轎車。陳男驚嚇追上前理論，張男竟老羞成怒，兩度開車瘋狂猛撞，直到把陳男的轎車當場撞爛才罷手。

惡徒的瘋狂行徑還沒完，張男隨後轉往中厝路某超商，手持鐮刀衝進店內大喊搶劫。見店員死命反抗，張男竟跳回車上，猛踩油門「轟隆」一聲直接把轎車撞進超商內，店面玻璃瞬間炸裂、連帶撞爛門外機車，現場一片狼藉。

張男在沿街搞破壞後，於隔日凌晨0時許，竄逃到附近巷弄縱火，熊熊烈火瞬間吞噬、延燒兩間民宅，所幸警消灌救及時未釀傷亡。而張竟再度殺回陳姓前女友住處，點燃衛生紙朝門口機車堆丟擲縱火，企圖燒死前女友，幸好鄰居及時發現將火勢撲滅。

警方接獲連環報案調閱監視器，於凌晨1時50分許在某工廠附近逮獲渾身酒氣、神情恍惚的張男。經酒測，張男酒測值達0.29毫克，且尿液驗出恐怖的毒品反應，顳葉毒品濃度竟瘋狂「超標達60倍」！

張男落網後對瘋狂犯行供認不諱。高雄地檢署審酌相關事證，認定張男涉犯毒駕、酒駕、毀損、放火燒燬現有人所在建築物等重罪，情節極其惡劣，正式偵結將他起訴。

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