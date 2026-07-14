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大陸上半年外貿成長逾兩成　對美進出口反下滑

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲中美貿易。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中國大陸海關總署今（14）日公布6月及上半年進出口數據，6月出口及進口成長幅度均顯著擴大，表現遠勝預期。至於大陸上半年外貿成績，進出口年增21.2％（以美元計價），人工智慧（AI）相關產品進出口動力強勁；不過，同期對美國進出口總值卻出現下滑。

以美元計價，大陸6月進出口總值6991.5億美元，年增30.6％；其中出口4123.9億美元，成長27％，優於市場預期的成長19％；進口2867.6億美元，成長36％，高於市場預期成長26.1％。6月貿易順差1256.2億美元。

以人民幣計價，6月進出口總值4.78兆元，年增24.2％，其中出口2.82兆元，成長20.8％；進口1.96兆元，成長29.4％。6月貿易順差8590.5億元。

今年上半年，以美元計價，進出口總值3.67兆美元，年增21.2％。其中，出口2.13兆美元，成長17.6％；進口1.55兆美元，成長26.6％；貿易順差5759.8億美元。

以人民幣計價，今年上半年進出口總值25.47兆元，年增16.9％。其中，出口14.73兆元，成長13.4％；進口10.74兆元，成長22.1％；貿易順差3.99兆元。

值得注意的是，以人民幣計價，今年上半年大陸對美國進出口總值2兆元，年減3.6％。其中，出口1.5兆元，下降3.3％，進口5070.7億元，下降4.4％。

談及上半年出口成長主要原因，大陸海關總署副署長王軍表示，全球算力、數據中心及終端設備需求持續擴張，促進相關產品出口。上半年，大陸電子元件、電腦零部件等產品出口均實現兩位數成長，合計拉動出口成長6.9個百分點；與AI技術深度融合的智慧仿生機器人出口超過萬台。

王軍還指出，隨著人工智慧快速發展，大陸相關產品進出口動力強勁。上半年，電子元件、電腦零部件等算力硬體進出口人民幣5.13兆元，成長56.6％。AI眼鏡、AI翻譯器、機械外骨骼等智能產品快速迭代，各類創新產品不斷湧現。

對於下半年外貿形勢，王軍坦言，當前外部環境依然複雜多變，世界銀行認為，全球經濟正面臨能源價格上漲、通膨壓力加劇、貨幣政策預期收緊的多重壓力，增長前景趨於轉弱。但他強調，儘管外貿面臨一定壓力，但是外貿基本盤依然穩固，有信心有能力把外貿發展的良好勢頭保持下去。

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