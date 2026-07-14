陳沂幫隋棠喊冤「被剪輯黑了」轉頭再補一刀：怎可能惹負評

▲隋棠。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）



記者施怡妏／綜合報導

台灣打造跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》，播出後掀起不少話題，在最新一集中，總召隋棠和內場千千因為調換分工的問題，掀起觀眾熱烈討論。網紅陳沂指出，可能只是製作單位要流量，剪輯的方式產生誤會，畢竟攝影機正在拍攝的當下，隋棠怎麼可能會做出惹負評的行徑。

陳沂認為是剪輯造成的誤會

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陳沂在臉書發文，節目中一夥人在工作分配時，隋棠提出與千千交換角色、改進內場，千千則擔心外語能力不足，現場短暫沉默後，隋棠以兩人都該離開舒適圈為由定案。片段播出後引起討論，外界認為千千被欺負，不過千千隨後開直播否認。陳沂表示，雖然自己是隋棠的黑粉，但這次認為隋棠是遭到誤解。

▲隋棠與千千。（圖／三立提供）



陳沂指出，可能是製作單位要流量，經過後製剪輯，讓人覺得隋棠的嘴臉看起來很令人不悅，「畢竟隋棠是如此裝的藝人，在有攝影機拍攝的情況下，無論如何都想營造一個好人形象吧？怎麼可能會做什麼惹負評的行徑。」

陳沂表示，之前隋棠的負評都是私底下，並不是檯面上，「在檯面上她是永遠的受害者，永遠的正義和充滿愛心的形象，所以拿檯面上的事去公審她，我覺得這次她真的冤枉。」至於這次隋棠有沒有欺負人，她認為是個人感受，既然千千已公開否認，外界不必再堅持認定她只是因為不敢說而否認。