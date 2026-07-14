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藍白不擋了！　立院譴責中共《民族團結法》案逕付二讀

▲▼ 立法院院會議場。安樂死公投、重啟核能公投逕付二讀。表決 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲立法院會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國7月1日起實施《民族團結進步促進法》，立院民進黨團3日在立法院會提案予以譴責，但遭藍白以人數優勢封殺，無法列案討論，今（14日）捲土重來，經朝野協商後，依照黨團共識直接逕付二讀，並由民進黨團召集朝野協商。

民進黨團提案表示，《民族團結進步促進法》條文定義模糊、執法標準任意，更嚴重違反《聯合國憲章》等國際規範，未來舉凡堅持「中華民國是一個國家」、「中華民國事實存在」或主張與中國「對等尊嚴」、反對北京威權之言行，均可能遭迫害。

民進黨團認為，此舉不僅對我國國民之生命安全構成重大威脅，亦嚴重侵犯各國主權。為維護國人安全，立法院代表中華民國全體國民，建請院會作成決議如下：第一，針對中國政府假立法之名行恐嚇之實，企圖在國際社會製造寒蟬效應、威脅我國國民人身安全，立法院不分黨派予以敢嚴厲之譴責，並將共同守護國人安全。

第二、鑑於該法大幅提高我國人民赴海外旅行、經商及學術交流之風險，政府應積極採取應處措施，包括研修相關法律規範，嚴懲協力行為在內等不法，健全赴中與海外風險預警機制，協助國人、企業、學術界及民間團體強化風險辨識與安全意識。

第三、該法賦予中共執法機關無限擴大解釋之權力，已構成不限國籍、不分地域的全球性長臂鎮壓。為捍衛人權，特此呼籲全球理念相近的國家深化合作，共同抵禦威權擴張，阻絕任何侵犯他國主權之行徑，維護普世人權價值。

 
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關鍵字：

民族團結法逕付二讀譴責中共民進黨團

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