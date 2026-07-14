「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）去年7月開車行經台北市中正區一處路口，因被警方認定未禮讓行人，因而挨罰6000元；但他辯稱當時只能被動跟隨前方公車前進，加上有其他車輛突然駛出，他的後車輪雖然在斑馬線的範圍內，但距離行人還有3公尺以上。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿輝的說詞，日前裁定駁回。

▲阿輝挨罰未禮讓行人，提告請求撤銷原處分，卻被法官打臉。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年7月開車行經台北市中正區中華路與愛國西路路口，被警方以有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿輝則辯稱，當時他打算左轉，無奈駕駛視線受到前方公車遮蔽，只能被動跟隨公車前進，該路口雖然有行人停留在人行道上，但行人處於靜止狀態，並無穿越意圖，接著公車前方有另一輛汽車突然駛出，導致公車速度變慢，這時候他的車輛後輪位於斑馬線範圍內，仍與行人保持3公尺以上的距離，行人也是在這個時候才開始穿越馬路。

阿輝主張，他主觀上沒有不禮讓行人的故意或過失，台北市交通事件裁決所僅憑片段影像就給予裁罰，認事用法顯有違誤，因此希望法官能准許撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視警方的採證影片內容及採證照片，發現在阿輝的車輛尚未行近路口行人穿越道前，公車已經跨越並駛離行人穿越道，阿輝此時與公車相距甚遠，行人也都在公車通過後開始過馬路，阿輝卻沒有暫停禮讓，且與其中一名行人相距不足2組枕木紋，確實違規。

最終，法官認為阿輝的主張與上述事證不符，實難採信，於是裁定駁回。全案仍可上訴。