　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）去年7月開車行經台北市中正區一處路口，因被警方認定未禮讓行人，因而挨罰6000元；但他辯稱當時只能被動跟隨前方公車前進，加上有其他車輛突然駛出，他的後車輪雖然在斑馬線的範圍內，但距離行人還有3公尺以上。不過，台北高等行政法院法官並未採信阿輝的說詞，日前裁定駁回。

▲▼過馬路,斑馬線,行人,路人。（圖／達志影像／示意圖）

▲阿輝挨罰未禮讓行人，提告請求撤銷原處分，卻被法官打臉。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年7月開車行經台北市中正區中華路與愛國西路路口，被警方以有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要參加道路交通安全講習。

阿輝則辯稱，當時他打算左轉，無奈駕駛視線受到前方公車遮蔽，只能被動跟隨公車前進，該路口雖然有行人停留在人行道上，但行人處於靜止狀態，並無穿越意圖，接著公車前方有另一輛汽車突然駛出，導致公車速度變慢，這時候他的車輛後輪位於斑馬線範圍內，仍與行人保持3公尺以上的距離，行人也是在這個時候才開始穿越馬路。

阿輝主張，他主觀上沒有不禮讓行人的故意或過失，台北市交通事件裁決所僅憑片段影像就給予裁罰，認事用法顯有違誤，因此希望法官能准許撤銷原處分。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視警方的採證影片內容及採證照片，發現在阿輝的車輛尚未行近路口行人穿越道前，公車已經跨越並駛離行人穿越道，阿輝此時與公車相距甚遠，行人也都在公車通過後開始過馬路，阿輝卻沒有暫停禮讓，且與其中一名行人相距不足2組枕木紋，確實違規。

最終，法官認為阿輝的主張與上述事證不符，實難採信，於是裁定駁回。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看
LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜
快訊／29歲台女日本被逮　長相、姓名公開
以為自己拍的就上傳！錦雯挨告求償25萬　「腦中只有一個念頭」
7-11「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

不爽被分手毒男暴走！掐前女友嗆殺　開車撞進超商...還放火燒3屋

30歲工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　唾液快篩陽身藏安非他命

驚悚奪命瞬間！桃園BMW「過彎撞飛腳踏車」　騎士搶救無效亡

轉院遇劫！彰化休旅車與救護車碰撞再撞電桿　4人受傷

前女友帶新歡泡夜店！21歲金髮吃醋哥抓狂　猛毆現任畫面曝　

腰際口袋插刀！台中4刀男挨罰6千　辯常切到手「要帶去拜拜」

18男女LINE揪團「飆車還燒胎」　公共危險罪起訴機車恐沒收

疑毒駕肇事！自小客撞機車落跑丟路邊　車頭爛毀駕駛溜了

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

不爽被分手毒男暴走！掐前女友嗆殺　開車撞進超商...還放火燒3屋

30歲工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　唾液快篩陽身藏安非他命

驚悚奪命瞬間！桃園BMW「過彎撞飛腳踏車」　騎士搶救無效亡

轉院遇劫！彰化休旅車與救護車碰撞再撞電桿　4人受傷

前女友帶新歡泡夜店！21歲金髮吃醋哥抓狂　猛毆現任畫面曝　

腰際口袋插刀！台中4刀男挨罰6千　辯常切到手「要帶去拜拜」

18男女LINE揪團「飆車還燒胎」　公共危險罪起訴機車恐沒收

疑毒駕肇事！自小客撞機車落跑丟路邊　車頭爛毀駕駛溜了

議事人員口誤喊翁曉玲「翁小人」　綠委：哪敢蓄意！預算一砍就千萬

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

1.85億買下名貴大飯店　高雄建商跨界搶攻「銀髮金礦」

台塑集團調薪！估每人加2700元　優於工會預期

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

孟子義被cue唱庾澄慶〈春泥〉　恩利評：聲音好聽但調不準XD

社會熱門新聞

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

中正一前偵查隊長陳彥錦性侵案　二審仍判7年

新莊出租公寓飄惡臭房東找嘸人　警破門驚見一家三口亡

佀廣洋參選端了全家族　爸媽接連被爆料

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

苗62線上千噸巨石崩落！貨車遭擠壓險翻落河床

夏天倫控前妻偷錢　自訴遭駁回三連敗

即／假公益吸金2.5億過上流生活　前名模兄妹下場曝

台東名店「蘇天助素食」陷火海　生財工具全燒光

女告知店員「拿錯傘通知我歸還」　法官仍認定竊盜

更多熱門

相關新聞

駕駛等左轉沒禮讓　1理由抗罰被打臉

駕駛等左轉沒禮讓　1理由抗罰被打臉

男子阿茂（化名）去年12月開車行經台北市北投區承德路7段處，由於未禮讓行人被警員當場目睹，挨罰6000元罰鍰，但他辯稱該路口「通行時間僅有45秒」，因容易發生車禍所以無法讓道。但台北高等行政法院法官並未採信阿茂的說詞，日前仍裁定駁回。

行人倒垃圾　騎士「煞車燈亮」仍挨罰

行人倒垃圾　騎士「煞車燈亮」仍挨罰

警開罰未禮讓「沒畫面」　騎士免罰

警開罰未禮讓「沒畫面」　騎士免罰

看到行人來不及停硬過　駕駛抗罰失敗

看到行人來不及停硬過　駕駛抗罰失敗

未禮讓撞傷行人　駕駛抗罰1.8萬吞敗

未禮讓撞傷行人　駕駛抗罰1.8萬吞敗

關鍵字：

台北高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面