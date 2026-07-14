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二伯翻身劇本曝光！網喊「HAHABABY是假的」　一看蔡阿嘎舊片秒懂

▲▼蔡阿嘎、二伯將舉辦路跑賽。（圖／hahababy提供）

▲網曝二伯翻身劇本。（圖／hahababy提供）

記者劉維榛／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的HAHABABY陷入設計爭議。一名網友建議，不如直接宣布整起事件其實是替日本品牌SOU‧SOU策畫5年的業配，「不然我真的想不到這題怎麼解。」巧的是，蔡阿嘎過去曾建議家寧，可在愚人節宣布一切都是10年整人企劃，甚至笑稱錢都拿去買台積電，相關片段再度被翻出討論。

二伯翻身有解了？網神提案：宣布HAHABABY是業配

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一名網友在Threads發文直呼，忽然想到蔡阿嘎、二伯有機會翻身的劇本，「有沒有可能二伯突然出來說，其實是業配，HAHABABY是假的，只是為了幫SOU‧SOU行銷的工具，為了這次曝光計劃了5年，主要是讓大家都認識SOU‧SOU，不然我真的想不到這題怎麼解。」

文章曝光後，立刻吸引不少網友討論，「其實HAHABABY是SOU‧SOU旗下海外品牌，主打日常高價款」、「那個直播完全不回應抄襲的問題，怎麼還指望她會道歉呢」、「我認為還不如盡快去跟SOU・SOU談使用權利金的問題，讓自己變成正統使用」、「然後阿嘎跳出來說：整人計畫大成功」、「把所有購買過的款項退給大家，我就承認有認錯的意思，不然說什麼都是多餘的」。

蔡阿嘎神預言重現江湖！當年教家寧這樣翻身

事實上，這番玩笑也讓不少人聯想到蔡阿嘎過去的一段直播內容，YouTuber眾量級Andy與家寧鬧翻，蔡阿嘎曾開玩笑教她「唯一翻身的方法」，就是趁著愚人節出面宣布，一切都是籌備10年的整人企劃。

蔡阿嘎當時還笑稱，家寧可以對Andy說，「其實整個公司都是你的，我們10年前幫你把所有的錢拿去買台積電。」他認為，如此一來不僅皆大歡喜，也能瞬間逆轉外界觀感。如今隨著二伯品牌爭議延燒，網友再度翻出這段直播片段，直呼蔡阿嘎的「神劇本」竟意外成為近期熱門迷因。

▼蔡阿嘎爆笑教學家寧翻身的方法。（圖／翻攝自YouTube／hahababy）

▲蔡阿嘎爆笑教學家寧翻身的方法。（圖／翻攝自YouTube／hahababy）

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