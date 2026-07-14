川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

▲ 美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普已於10日正式致函國會通知，對伊朗敵對行動已於7日重啟。川普政府認為，此舉重新啟動《戰爭權力法》60天授權，意圖在未取得國會批准的情況下，繼續對伊朗動用軍事力量。

《路透》報導，川普在信中表示，「我下令採取這項軍事行動，是為履行保護美國公民、維護國家安全與外交政策利益的職責。」信中也概述川普行動，包括4月7日宣布實施為期2周的停火協議，以及政府為尋求外交途徑解決衝突的努力。

川普指出，他於6月17日與伊朗簽署了一份備忘錄，但德黑蘭違反協議，對途經荷莫茲海峽的商船發動攻擊，迫使他下令對伊朗展開新一波打擊。隨著衝突升級，川普13日宣布將恢復封鎖伊朗航運，並強調將確保荷莫茲海峽暢通。

《戰爭權力法》規定，總統須在發動敵對行動48小時內通知國會，且若未獲國會授權，軍事行動須於60天內終止。美伊衝突的首個60天期限原為5月1日，但川普政府以停火為由主張期限不適用。民主黨及部分共和黨反戰議員對此強烈批評，認為政府刻意曲解法律。

一名不具名的眾院民主黨資深助理指出，「總統不能就這樣憑空抹去這場他口口聲聲說只打4到6周的戰爭。」上月參眾兩院均通過決議，要求川普撤回對伊朗的軍事行動。川普則砲轟支持該決議的議員，怒批他們此舉形同給予伊朗「慰藉」，讓他的工作更加困難。