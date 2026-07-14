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竹山親子館添200本新書推閱讀心得活動　邀家長陪孩子充實一夏

▲竹山鎮親子館添購新書、辦理暑期閱讀心得活動。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山鎮親子館添購新書、辦理暑期閱讀心得活動。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假進入第3周，竹山鎮公所持續充實親子館閱讀資源、提供優質的休閒與學習空間，今年新增200本適合不同年齡層閱讀的繪本及故事書，並同步推出「暑假閱讀心得活動」，鼓勵國小學童培養思考能力與閱讀習慣，讓孩子在歡樂假期中持續學習。

鎮公所指出，親子館200本新書內容涵蓋品格教育、生命教育、自然科學、生活知識及趣味故事等主題，提供孩子更多元、更豐富的閱讀選擇，均設置於新書展示區，活動期間僅供館內閱讀、不開放外借；館方至7月31日也舉辦多場次「暑假閱讀心得活動」，邀請國小學童踴躍參與，依完成篇數可兌換精美小禮物或讀書禮券，藉由閱讀與書寫並行，提升閱讀理解與表達能力。

▲竹山鎮親子館添購新書，閱讀心得活動陪孩子充實一夏。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮親子館添購新書，閱讀心得活動陪孩子充實一夏。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮長陳東睦表示，閱讀是一切學習的基礎，也是培養孩子獨立思考與終身學習能力的重要養分，希望透過持續充實館藏資源及規劃多元閱讀活動，讓孩子從小養成閱讀習慣，在閱讀中開拓眼界、累積知識。

竹山鎮親子館是南投縣唯一由鄉鎮市公所設立營運的親子館，陳東睦也邀請家長利用暑期陪伴孩子一起來閱讀、遊戲、觀賞電影、參與DIY活動，歡迎大小朋友一起前來享受閱讀的樂趣。

▲竹山鎮親子館添購新書，閱讀心得活動陪孩子充實一夏。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山鎮親子館添購新書，閱讀心得活動陪孩子充實一夏。（圖／竹山鎮公所提供）

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