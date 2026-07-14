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虎航「桃太郎紀念彩繪機」今首航　台北-岡山航線10周年

▲▼台灣虎航桃太郎紀念彩繪機今首航。（圖／記者周湘芸攝）

▲台灣虎航與日本岡山縣廳合作推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／岡山報導

台灣虎航深耕日本岡山航線10周年，與日本岡山縣廳合作推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」，今首航桃太郎機場。日本岡山縣知事伊原木隆太表示，這條航線搭乘人數已突破72萬，台灣在各領域已成為岡山縣不可或缺的合作夥伴。

虎航今攜手日本岡山縣廳於岡山桃太郎機場舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10周年紀念典禮」，除了為搭機、抵達的旅客發放限定紀念品，更以水門禮迎接首航航班。一名楊姓台灣旅客表示，此次是三姐妹首次一同出遊，就選擇日本岡山，登機時才得知搭到彩繪機首航航班，感到又驚又喜。

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▲▼岡山桃太郎機場今舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10周年紀念典禮」。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼岡山桃太郎機場今舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10周年紀念典禮」。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼岡山桃太郎機場今舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10周年紀念典禮」。（圖／記者周湘芸攝）

虎航董事長黃世惠表示，岡山作為台灣虎航指標性獨飛航點，這10年寫下深耕在地的成就。自2016年開航初期每周往返僅3班，發展至今已寫下台北、高雄雙點齊飛，每周往返高達12班，成功將岡山打造成台灣人赴日深度旅遊的熱門門戶。

「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」將岡山著名的「桃太郎與夥伴們」與台灣虎航的網紅「虎將」一同描繪上機身。虎航指出，台北-岡山航線開航10年，一直都是二線城市標竿，雖然桃太郎機場位於山上，但聯外交通做得很好，因此發展很多自由行旅客，目前載客率都有8成以上。

▲▼台灣虎航與日本岡山縣廳合作推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」。（圖／台灣虎航提供）

▲台灣虎航與日本岡山縣廳合作推出「日本桃太郎X虎將紀念彩繪機」。（圖／台灣虎航提供）

日本岡山縣知事伊原木隆太表示，岡山－台北為中國、四國地區首條由虎航營運的航線，在廣大旅客的支持下，僅用不到2年的時間，便達成每天運行定期班次的驚人紀錄，迅速成長為引領國際航空網絡的核心航線。

伊原木隆太指出，雖然中間曾因為疫情暫時停飛，但自從恢復航班以來，這條航線的發展更是突飛猛進，目前累計搭乘人數已突破72萬大關，且平均載客率始終維持在接近9成的水準，台灣如今在經濟、文化及觀光等各領域，都已成為岡山縣不可或缺的重要合作夥伴。

岡山縣縣民生活部航空企劃推進課總括副參事藤原孝博表示，去年台灣旅客在岡山住宿天數達28萬2760晚，較2024年17萬3060晚成長63.4%，在到訪的外國旅客中占第一，達45.2%，第二則為中國旅客10.8%，台北-岡山航線以30至40歲旅客最多，男性及女性比則是6比4。

他指出，到訪岡山的旅客中，有90%都是以旅遊為目的，其中又以家族親戚旅遊47.3%占最多，朋友相約到訪占19.2%，夫婦情侶則為16.3%。

藤原孝博表示，岡山有山、有海、有雪，有古老的街道氛圍，還有好吃的東西，什麼都能體驗；此外，岡山交通很方便，使用JR關西廣域周遊券也可以到訪，因此獲得台灣人青睞。

▲▼台灣虎航桃太郎紀念彩繪機今首航。（圖／記者周湘芸攝）

▲岡山桃太郎機場以水門禮迎接彩繪機首航航班。（圖／記者周湘芸攝）

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