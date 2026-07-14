叫錯人名？茜唸ㄑㄧㄢˋ「被糾正」他傻了　一票見讀音也愣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名在診所工作的網友表示，替病人叫號時，看到名字裡有「茜」字，很自然唸成「ㄑㄧㄢˋ」，被病人語帶不悅地糾正「是ㄒㄧ」。貼文曝光後掀起討論，不少網友認為「茜」本來就唸「ㄑㄧㄢˋ」，也有人指出，名字怎麼唸還是應該尊重當事人的習慣。

原PO在Threads分享診所日常，表示當天替病人叫名字時，看到名字中的「茜」字，便依照平常習慣唸成「ㄑㄧㄢˋ」，結果病人立刻糾正「是ㄒㄧ」，而且語氣明顯有些不悅。他笑說，自己默默記下來，「好，我知道了。」也自嘲，「原來今天不是上班，是國文小考。」

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貼文曝光後引發熱議，不少網友疑惑，「茜」的讀音明明就是「ㄑㄧㄢˋ」，「名字有茜的來了，這字真的唸ㄑㄧㄢˋ」、「明明就唸『欠』，中國也唸『欠』，演員萬茜就不是唸萬西」、「但這字幾乎都唸ㄑㄧㄢˋ吧」、「唯一讀音。」也有人分享類似經驗，「我也遇過名字有『璿』的阿姨，很堅持這唸『睿』，她還不爽我唸ㄒㄩㄢˊ。」

去中國被叫「ㄒㄧ」 她愣：超不習慣

還有名字裡同樣有「茜」的網友留言表示，「我被唸ㄒㄧ會很不爽。」也有人指出，「中國習慣唸ㄒㄧ，台灣習慣唸ㄑㄧㄢˋ，兩種都有人使用，不過我喜歡人家叫我ㄑㄧㄢˋ，之前去中國一直被叫ㄒㄧ，超不習慣。」也有網友表示，姓名讀音本來就可能和一般字音不同，看當事人的習慣就好，「我有一個小學同學姓『咼』，字典唸ㄎㄨㄞ，但他們全家都唸ㄍㄨㄛ。」

根據教育部國語辭典簡編本，茜讀音為「ㄑㄧㄢˋ」，並沒有看到「ㄒㄧ」的讀音。但若查詢百度百科，會發現確實有讀做「ㄒㄧ」，通常做為人名用字，多用在外國女性名字的譯音。