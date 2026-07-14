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快訊／大學分科測驗「歷史」參考解答公布

▲▼大學分科測驗「歷史科」，得勝者文教提供歷史科試題參考解答，並邀請張雪雲老師解題。（圖／記者林育綾攝）

▲大學分科測驗第二天首節考「歷史科」，得勝者文教提供參考解答，並邀請張雪雲老師解題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大學分科測驗今（14）日進行至第二天，第一科為「歷史」，得勝者文教提供歷史科試題參考解答，但正確答案仍以大考中心公布為準，同時預估今年歷史5標（頂、前、均、後、底）為「51、46、39、32、27」級分。

得勝者文教歷史科解題老師張雪雲分析，今年試題整體比去年稍微簡單，但閱讀量依舊很大，尤其選修內容比重大幅提高，探究與實作也占不少題數，提醒考生「選修絕對不是廢冊」，不能再抱持只念必修、放掉選修的心態。

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▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供，點圖可放大）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布。（圖／得勝者文教提供）

▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布（非選題）。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布（非選題）。（圖／得勝者文教提供）

▲▼大學分科測驗「歷史」參考解答公布（非選題）。（圖／得勝者文教提供）

● 台灣史比重增加　選修內容成今年最大亮點

張雪雲表示，今年考卷架構與往年相同，包括30題單選、4題多選、4大題混合題，但命題比例略有調整。其中台灣史約12題，高於往年約9至11題；中國史維持約12至13題；世界史題數則減少，不過部分內容其實轉移到選修課程。

她指出，今年選修內容約占11題，其中探究與實作就有4題，甚至考卷第一題就是探究題，顯示命題方向已明確提醒學生，不能忽略選修內容。

● 圖表「送分題」　抓對年代就能拿分

張雪雲認為，今年圖表題算是「送分題」，只要掌握關鍵年代與圖表資訊就不難作答。例如從1987年及「讓我回家」等線索，可判斷是解除戒嚴後開放大陸探親；另一題則透過中共進出口數據變化，推論中蘇關係決裂，考驗學生判讀圖表與歷史脈絡的能力。

● 歷史不再靠死背　閱讀理解能力成關鍵

除了選修比重增加，今年試卷仍維持11頁，史料與文言文閱讀量相當大。張雪雲說明，現在歷史科已不是過去「背多分」的考試，而是必須從題目、史料中找線索，再結合既有知識進行判斷，閱讀理解能力比過去更加重要。這樣的命題方式有助於拓展學生視野，也代表歷史已從「死背的歷史」，逐漸轉變為「活的歷史」。

● 弱勢族群、科技文明都入題　鼓勵多元思考

張雪雲指出，今年考題也涵蓋弱勢族群、女性、戰爭史、科技、文明、藝術等文化史議題，希望學生從不同角度理解歷史，而不是只背誦年代與事件。她認為，這樣的命題方向有助於培養全球視野，也符合永續發展強調的人文素養。

整體而言，她認為今年歷史科比去年稍微簡單，但因史料閱讀量龐大，仍具有一定難度，預估今年五標將較去年略高，頂標約51級分、前標46級分、均標39級分、後標32級分、底標27級分。

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