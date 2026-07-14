42歲女誤以為變胖「竟取出50顆子宮肌瘤」　醫嘆：險切除子宮

▲王太太腹部變大誤以為是肥胖問題。（圖／達志示意圖）

記者廖翊慈／綜合報導

不少人認為中年發福是自然現象，但中國一名42歲王太太近年腹部愈來愈大，甚至頻頻被誤認為孕婦。她原以為只是年紀增長導致身材走樣，直到陸續出現頭暈、疲倦等不適就醫，才發現腹中竟長滿子宮肌瘤，手術後共取出50顆，其中最大一顆直徑達8公分，宛如雞蛋大小。

據《深圳新聞網》報導，王太太20年前健康檢查時便被診斷出子宮肌瘤，但因腫瘤體積小、沒有任何症狀，且連續兩年追蹤未見明顯變化，便沒有持續定期回診。

沒想到多年來肌瘤持續生長，直到近日因腹部明顯隆起、頻繁被誤認為懷孕，加上經常頭暈、乏力，才再度就醫。檢查發現，王太太的子宮已嚴重膨大，內部密密麻麻布滿肌瘤，當地醫師一度建議開腹手術，甚至不排除必須切除子宮。

▲李鼎恒醫師與醫療團隊。（圖／翻攝自深圳新聞網）

之後，王太太轉往杭州市婦女兒童醫療集團錢江院區向李鼎恒醫師求診。醫療團隊考量她希望保留子宮，同時因患有嚴重貧血、術中大出血風險較高，因此術前召集婦科、超音波、麻醉及手術室等多個科別共同評估，制定手術方案。

最終，李醫師順利完成腹腔鏡子宮肌瘤切除手術，成功保住子宮。術後清點發現，共取出50顆大小不一的子宮肌瘤，其中最大一顆直徑約8公分，相當於一顆雞蛋大小。目前王太太恢復良好，已順利出院。

李醫師表示，子宮肌瘤初期多半沒有明顯症狀，不少患者都是透過健康檢查才發現。一旦確診，建議至少每年追蹤檢查1次，或依照醫師建議定期回診，以掌握肌瘤是否快速生長或出現病變。

此外，醫師也提醒，平時應維持均衡飲食、控制高油高糖食物攝取，避免自行服用含雌激素保健品或藥物，保持良好情緒及健康體重，並定期接受婦科超音波檢查；若出現經血量異常增加、腹部腫塊或持續腹脹等症狀，應盡早就醫檢查，以免延誤治療。