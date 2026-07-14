原來都錯了！「擠牙膏沾水、刷完狂漱口」牙醫搖頭　正確做法曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名牙醫師昨（13）日在Threads發文指出，許多民眾擠完牙膏後，習慣先將牙刷「沾一下水」再放入口中，認為這樣比較好起泡；或是刷牙後反覆漱口好幾次，非要漱到嘴裡完全沒有牙膏味才覺得乾淨。而這兩個看似平常的習慣，其實都是NG作法，不僅會稀釋含氟濃度，還可能讓防蛀效果功虧一簣。

沾水起泡誤認「刷夠了」 乾刷才能確保氟濃度

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牙醫師在文中解釋道，刷牙時如果先把牙膏沾水，會產生大量泡沫，這不僅會稀釋掉牙膏內含氟的濃度，還會因為泡沫提早大量出現，讓人在視覺與體感上產生誤判，誤以為「已經刷得差不多了」而提早結束刷牙，導致清潔不夠徹底。

醫師強調，牙膏直接「乾刷」即可，泡沫少一點並沒有關係，因為在口腔護理中，氟濃度足夠、刷得時間夠久才是預防蛀牙的關鍵。

反覆漱口沖掉保護層 醫教正確步驟：口含清水漱10秒就好

另一個常見的錯誤是「過度漱口」。許多人習慣在刷牙後，連續接水漱口四、五次，直到口中完全沒有甜味或涼感；不過，多數牙醫師建議，刷牙後過度漱口，反而會把殘存在口腔內、負責保護牙齒的「氟」全部漱掉，大大降低防蛀功效。

醫師建議，正確的做法是刷牙後先將口中的泡泡吐乾淨，接著只要「含一口水，在嘴裡漱十秒鐘吐掉」即可。另外，刷完牙後，至少30分鐘內不要吃東西、喝水，讓氟在口腔內停留一段時間，才能充分發揮保護作用。

國內大廠曝「刷牙4大步驟」

針對正確的口腔護理，國民口腔護理品牌「刷樂」在官網整理出正確刷牙的4大步驟：

1.使用接近體溫的溫水刷牙漱口。

2.取乾燥的牙刷擠上牙膏直接放入口中，搭配貝氏刷牙法開始刷牙（不要沾水，以免降低牙膏含氟濃度）。

3.刷牙時間每次需達2分鐘以上，且每天至少刷兩次牙。

4.確認每顆牙齒清潔後將泡泡吐掉，含一小口清水稍微漱口後吐掉即可。切勿重複漱口，因為含氟牙膏停留於牙齒上的時間越久，牙齒的「再礦化時間」就越長，才能達到最佳防蛀效果。

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