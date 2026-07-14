花蓮FUN暑假閃亮登場！7/15~8/20航海王經典角色準時揚帆開航

▲人氣爆棚的《航海王》經典角色裝置將出現在壽豐鯉魚潭以及花蓮火車站、東大門夜市等知名景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到巴威颱風影響而延期的「2026花蓮FUN暑假」將於7月15日上午9時30分在壽豐鄉鯉魚潭正式開展！人氣爆棚的《航海王》（ONE PIECE）主題亮點搶先迎賓—巨型千陽號與魯夫、喬巴等經典角色裝置將出現在壽豐鯉魚潭以及花蓮火車站、東大門夜市等知名景點，等你來合影打卡！活動還有YOYO家族互動演出、親子歡樂秀、集章任務與周邊商圈特色體驗，從早玩到晚都不嫌膩。



花蓮縣政府表示，巴威颱風遠離後，活動團隊立即進行展區巡檢、設施復原、環境清掃及周邊整理等工作。為了維持最佳觀展品質，活動決定將於7月15日（三）早上開展，並配合延長至8月20日（四）閉展；活動包括日間水舞演出，以及集章打卡兌換限定授權紀念品等，都將於7月15日起開跑，敬請民眾期待！





為了慶祝活動正式開展，7月15日當天晚間7時30分將舉行盛大開幕式，精采演出包括飛藝舞團Art baby，以及登上英國達人秀的即將成真火舞表演，都將在開幕式中登場展演。當晚還有壓軸的絢麗水舞光影秀，搭配長達８分鐘的限定星空秀，點亮鯉魚潭湖面，山、湖、光影交織出只屬於花蓮夏夜的浪漫，錯過再等一年！



觀光處長余明勲表示，活動開幕當天也將發送限量668份活動好物，下午6點開始排隊、6點30分正式發放，數量有限、送完為止，歡迎民眾手刀來領！誠摯邀請全國民眾把握暑假，走進花蓮、順遊鯉魚潭及周邊景點，品味在地美食、入住特色旅宿，用Long Stay慢旅行的步調，深度感受山海景觀、在地文化與健康療癒的魅力，一起寫下今夏最難忘的回憶！



更多活動請至以下網站探訪搜尋：

● 花蓮FUN暑假活動官網https://hlfun.hl.gov.tw/

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