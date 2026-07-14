快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

記者王佩翊／編譯

日本警視廳破獲由台灣人組成的跨國詐騙集團，並逮捕2名台灣籍女車手。其中一人的姓名與長相曝光，為29歲女子楊欣怡，另一人則是案發當時年僅19歲的台灣籍少女。兩人涉嫌與集團幹部共謀，以投資名義詐騙一名住在東京都內的80多歲老婦人共9500萬日圓（約新台幣1882萬元）。

根據《日本新聞網》報導，這個由台灣人組成的詐騙集團涉嫌假冒日本財經名人，透過LINE發送「利用AI系統操作，保證躺賺600%」的誘人廣告。29歲台灣籍女子楊欣怡涉嫌於2025年10月與詐騙集團幹部共謀，以美國投資基金的名義，向一名80多歲女性詐騙500萬日圓（約新台幣99萬元）因此被逮。

楊女面對調查，堅決否認犯行，但是警視廳認定她是該跨國詐騙集團所聘任的車手，負責向被害人提取現金。而這個由台灣人所組成的詐騙集團，早已以投資為名目，向該名女性詐騙9500萬日圓（約新台幣1882萬元）。

根據日本警視廳調查，這群詐騙分子假冒名人，透過LINE發布影片，吸引被害人上當受騙。

同樣被逮的19歲台灣籍少女則坦承，自己在台灣被高薪廣告所誘惑，對方告訴她「只要去日本幫忙收一筆錢就能賺錢」，她才赴日，並因此涉案。