　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

▲▼伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

▲伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國與伊朗停火協議破裂與美軍重啟封鎖，民調顯示高達79%的美國民眾預期這場戰爭將陷入「長期抗戰」，遠高於3月時的65%，僅18%的民眾認為能在數周內落幕。這波戰火不僅重創川普支持度，高漲的油價與生活成本更引發民怨，恐將嚴重衝擊共和黨在11月的期中選舉。

《路透社》與益普索（Ipsos）針對全美1019位成年人進行的最新民調（抽樣誤差約4個百分點），在美伊雙方軍事衝突不斷加劇、美國總統川普宣布對伊朗實施海上封鎖的敏感時刻，有高達79%的美國受訪者預期，美軍在當地的軍事行動將「長期持續下去」，相較於3月下旬調查的65%大幅攀升。

相較之下，僅有18%的民眾認為戰爭能在「短短數周之內迅速結束」。

▲▼美國總統川普於當地時間13日在白宮簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普於當地時間13日在白宮簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

這波新一輪的交火始於美伊雙方互射飛彈與無人機。在伊朗宣稱關閉極具戰略價值的荷莫茲海峽後，川普宣布重新恢復對伊朗航運實施封鎖，並揚言美國將對所有通過該海峽的貨物加收20%的補償費。

此外，雖然華府聲稱美軍在6月26日重啟對伊朗空襲，是為了報復伊朗先前在海峽襲擊商船，但民調顯示，僅有37%的美國民眾支持美軍這項軍事打擊行動。

美伊兩國在上個月曾簽署一項臨時協議，同意重新開放海峽並暫停敵對行動，以便在60天的緩衝期內展開談判，然而近期的激烈交鋒讓這份短命協議直接宣告破裂。川普日前表示，他認為「停火已經結束」，但也並未完全關上後續對話的大門。

▲▼美國與伊朗的戰事邁向長期化，恐連帶導致油價持續上漲。（圖／路透）

▲美國與伊朗的戰事邁向長期化，恐連帶導致油價持續上漲。（圖／路透）

戰火延燒同時重創了美國國內的民生經濟。民調指出，高達60%的受訪民眾擔憂，戰爭將導致未來一年的汽油價格持續惡化，甚至有半數民眾直言，「這場戰爭得不償失」。

與此同時，川普的支持率因此重創。報導警告，若民怨持續延燒，共和黨極可能在即將到來的11月期中選舉中，不僅可能在眾議院失去多數席位，甚至可能丟失參議院的控制權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中職僅5人入選！富邦、台鋼掛0　球團回應
快訊／日韓股翻紅！台股尾盤回血千點
連署「阿根廷滾出世足」！衝破500萬人達標
郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首吐心聲　女律師喊「重點在最後1句」
台塑集團調薪！　優於工會預期
11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

中華電信推「台灣首部」全角色有聲劇　搶聲音經濟力拼用戶翻倍

二伯「HAHABABY」防蚊香包違規　北市府限期下架「最重罰10萬」

HYBE女團成軍2個月「她閃電退團」剩3人　官方證實：祝未來順利

恐怖瞬間曝！台東女遭機車高速撞擊　噴飛20公尺倒地重傷

斷言佀廣洋未退選成最大贏家　周軒曝「還有一條極佳出路」

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

日韓股翻紅！台股尾盤回血千點收跌642點　台積電跌20元至2420

百大青農胞弟涉補助弊案！蘇澳鎮公所課員疑放水　2人羈押禁見

OnePlus 手機再傳退場風聲　官網推薦用戶改買 OPPO

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

川普否認陷長期戰爭　拒給時程表：伊朗仍會抵抗一段時間

更多熱門

相關新聞

野火遇最萌毛響導　寵物羊陪消防員一起滅火

野火遇最萌毛響導　寵物羊陪消防員一起滅火

美國科羅拉多州近來發生野火，消防員趕赴現場滅火時，竟然遇到一名特殊的夥伴，一隻叫做戈爾迪(Goldie)的山羊不但一路帶領消防隊員們前往火場，還懂得挑選比較安全的山路，引導眾人避開濕滑的區域，讓眾人最後能夠安全抵達。

超級油輪恐噴9.6億　船長怒批搶劫

超級油輪恐噴9.6億　船長怒批搶劫

川普喊收20%護航費　誰付錢、合法嗎？

川普喊收20%護航費　誰付錢、合法嗎？

川普關稅「退還810億」　聯邦赤字再飆升

川普關稅「退還810億」　聯邦赤字再飆升

伊朗宣布打擊「2艘違規油輪」　控擅闖航道

伊朗宣布打擊「2艘違規油輪」　控擅闖航道

關鍵字：

北美要聞伊朗川普美伊開戰國際軍武油價荷莫茲海峽

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面