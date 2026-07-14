美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

▲伊朗大批哀悼者聚集聖城馬什哈德，他們揮舞象徵復仇的紅旗，同時印有美國總統川普的肖像，誓言「我們會殺死川普」。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著美國與伊朗停火協議破裂與美軍重啟封鎖，民調顯示高達79%的美國民眾預期這場戰爭將陷入「長期抗戰」，遠高於3月時的65%，僅18%的民眾認為能在數周內落幕。這波戰火不僅重創川普支持度，高漲的油價與生活成本更引發民怨，恐將嚴重衝擊共和黨在11月的期中選舉。

《路透社》與益普索（Ipsos）針對全美1019位成年人進行的最新民調（抽樣誤差約4個百分點），在美伊雙方軍事衝突不斷加劇、美國總統川普宣布對伊朗實施海上封鎖的敏感時刻，有高達79%的美國受訪者預期，美軍在當地的軍事行動將「長期持續下去」，相較於3月下旬調查的65%大幅攀升。

相較之下，僅有18%的民眾認為戰爭能在「短短數周之內迅速結束」。

▲美國總統川普於當地時間13日在白宮簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

這波新一輪的交火始於美伊雙方互射飛彈與無人機。在伊朗宣稱關閉極具戰略價值的荷莫茲海峽後，川普宣布重新恢復對伊朗航運實施封鎖，並揚言美國將對所有通過該海峽的貨物加收20%的補償費。

此外，雖然華府聲稱美軍在6月26日重啟對伊朗空襲，是為了報復伊朗先前在海峽襲擊商船，但民調顯示，僅有37%的美國民眾支持美軍這項軍事打擊行動。

美伊兩國在上個月曾簽署一項臨時協議，同意重新開放海峽並暫停敵對行動，以便在60天的緩衝期內展開談判，然而近期的激烈交鋒讓這份短命協議直接宣告破裂。川普日前表示，他認為「停火已經結束」，但也並未完全關上後續對話的大門。

▲美國與伊朗的戰事邁向長期化，恐連帶導致油價持續上漲。（圖／路透）

戰火延燒同時重創了美國國內的民生經濟。民調指出，高達60%的受訪民眾擔憂，戰爭將導致未來一年的汽油價格持續惡化，甚至有半數民眾直言，「這場戰爭得不償失」。

與此同時，川普的支持率因此重創。報導警告，若民怨持續延燒，共和黨極可能在即將到來的11月期中選舉中，不僅可能在眾議院失去多數席位，甚至可能丟失參議院的控制權。