陸「天才少女」蔣方舟論文造假　碩士學位被撤銷

▲蔣方舟被認定論文造假，碩士學位被撤銷。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「天才少女作家」蔣方舟先前被檢舉論文造假，她為此發聲明反駁，還痛批檢舉者長期網路霸凌、性羞辱。不料，中國人民大學卻在13日通報，根據新線索，認定蔣方舟學術不端，撤銷其碩士學位。

人民大學表示，接到新線索後，學校高度重視，立即組建由多位校內外知名專家參與的調查組，通過文獻溯源比對、依規問詢、聽取當事人申辯等，深入開展核查工作。

人民大學指出，經核查，蔣方舟碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標注引用、未列明參考文獻。學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並研究決定，撤銷其碩士學位。

人民大學表示，學校將以此為鑒，持續深化學風建設，優化論文質量管理，夯實學術道德教育，堅決維護學術規範的嚴肅性和權威性。

隨後，蔣方舟在個人微博回應，「本人接受人大校方對此事的處理。因此事被驚擾並失望的讀者，我致以歉意。對我的老師為此事蒙受的處分，深致歉意。」

蔣方舟1989年出生於湖北武漢，7歲開始寫作，9歲出版首部散文集《打開天窗》，少年時期即陸續出版多部作品，2008年獲清華大學破格錄取，因年少成名而有「天才少女作家」之稱。

蔣方舟日前遭北京清華大學教授肖鷹實名檢舉碩士論文涉嫌抄襲、造假及編造引用等學術不端。面對指控，蔣方舟當時發文反駁，稱肖鷹是「污蔑式舉報」，認為23項指控中有大量內容嚴重失實，並指對方對她進行網路霸凌及散布不實的性羞辱言論。