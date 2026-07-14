微軟 Windows 11 修復漏洞暴增！官方勸 3 天內一定要更新

▲微軟透過 AI 加速修復 Windows 11 漏洞，但也警告用戶應更加重視更新。（圖／翻攝自microsoft）

記者黃肇祥／綜合報導

以往許多電腦使用者會為了保持系統穩定性，選擇延後 Windows 的更新時間，但微軟最新建議指出，隨著駭客大量採用 AI 技術來進攻系統漏洞，用戶最好要在新版本推出後的 3 天內完成更新，以確保設備安全。

微軟依照慣例，都會在每個月的第二個週二釋出安全性補丁，針對 Windows 系統的漏洞加以修復。過往通常單月修復的漏洞數量都會在 100 個以內，但外媒《Windows Latest》發現，從今年開始漏洞數量大幅增加，一月有多達 117 個、二月稍微下滑至 64 個，但從四月開始暴增至 169 個，上個月更來到史上新高的 206 個。儘管表示微軟有積極搶修漏洞，卻也不免讓人懷疑 Windows 是否變得越來越容易被攻破？

根據微軟先前發布的公告指出，他們已經建立一套名為「MDASH」的人工智慧系統。該系統並非依賴單一模型，而是將大型語言模型與小型模型相互結合，並部署了 100 多個代理式 AI（AI Agents）協同尋找 Windows 漏洞。它們不僅能尋找程式碼中可疑的模式，各種模型之間還會互相辯論，以找出真正的資安隱憂。據了解，MDASH 尤其擅長找出分布在多個檔案與函數中的複雜 Windows 漏洞，偵測成功率達到 88.45%，是微軟得以大幅提升漏洞修復數量的一大功臣。

但在同一時間，駭客也正運用 AI 來尋找漏洞並發動攻擊。對此，Microsoft 365 總監 Jeremy Chapman 就提到，現在使用者應更加慎重看待每個月的安全性更新。過往大家習慣將安全性更新延後幾天，但現在不應該再這麼做，因為風險真實存在；四月以來的已修復漏洞數量持續攀升，因此建議將延後更新的期限縮短至 0 到 1 天，最多放寬至 2 天，絕對不要超過 3 天。

如何檢查 Windows 11 更新？

正常來說，Windows 11 會自動進行更新，但若不放心或是曾經關閉相關設定，可以在開始選單裡找到「設定」－「Windows Update」裡點選「檢查更新」，系統就會自動搜尋最新的更新檔案，並且進行下載與安裝。