花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

▲花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為活絡傳統市場買氣、振興在地消費，花蓮市公所結合花蓮市民代表會及各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動，由於受到巴威颱風侵台影響，原訂9日在重慶市場的促銷活動，將延至15日舉辦，重慶市場自治會更推出「轉轉好運來」，讓消費者有機會獲得一百元抵用券，每天限量五十人。



促銷開幕現場邀請國立東華大學學生帶來傳統歌謠演出外，也安排趣味互動遊戲與市場商品推廣活動，吸引民眾熱情參與為今年市場促銷活動揭開序幕。

市長魏嘉彥表示，傳統市場不僅是民眾採買生鮮食材的重要場所，更是承載地方人情味與生活記憶的重要場域。花蓮市公所與市民代表會長期支持市場建設與發展，持續推動市場轉型，積極輔導攤商參與經濟部星級市場評核，鼓勵攤商提升商品品質、環境整潔及服務水準，打造兼具美食、文化與觀光特色的優質市場。希望透過星級市場的推動，讓更多民眾願意走進市場、認識市場，也讓花蓮的傳統市場成為展現在地特色的重要窗口。

▲活動巡迴花蓮市五處公有市場辦理。



「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動期間，凡於指定市場消費，每滿3台斤即可兌換1張50元抵用券及2張摸彩券；消費滿6台斤則可兌換2張50元抵用券及4張摸彩券，每人每日最多可兌換2張抵用券，數量有限、送完為止。

▲▼現場將發放50元抵用券及滿額摸彩券。



本次活動巡迴花蓮市五處公有市場辦理，重慶市場於7月15日至17日登場，共發放2025張50元抵用券，每日發放675張；復興市場及中山市場也於7月15日至17日同步辦理，其中復興市場共發放1125張，每日375張，中山市場共發放680張、每日226張；最後由大同市場及中華市場於7月22日至24日接棒推出，大同市場共發放240張、每日80張，中華市場則發放930張、每日310張。五處市場合計發放5000張50元抵用券，總價值達25萬元。50元抵用券可自7月9日起使用至7月31日止，於花蓮市各公有市場消費折抵使用，每張面額50元，不得找零。





除了消費優惠外，市公所也準備一萬兩千張的摸彩券回饋民眾，總計有149項豐富獎品。其中頭獎為聲寶55型轟天雷4K AI顯示器，另有Panasonic 7公升除濕機、飛利浦4.2公升氣炸鍋、Dyson Cyclone SV55吸塵器等熱門家電，以及節能DC立扇、折疊拉桿購物車、高真空攜行杯、沐浴禮盒及洗衣精等實用好禮，獎項豐富多元。



活動期間取得的摸彩券，民眾只要填妥姓名及聯絡電話投入摸彩箱，並保留存根聯作為領獎依據，即可參加7月26日在中華市場舉辦的公開抽獎活動，摸彩券收件至7月24日中午12時截止。

