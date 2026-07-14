　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

▲▼花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為活絡傳統市場買氣、振興在地消費，花蓮市公所結合花蓮市民代表會及各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動，由於受到巴威颱風侵台影響，原訂9日在重慶市場的促銷活動，將延至15日舉辦，重慶市場自治會更推出「轉轉好運來」，讓消費者有機會獲得一百元抵用券，每天限量五十人。

促銷開幕現場邀請國立東華大學學生帶來傳統歌謠演出外，也安排趣味互動遊戲與市場商品推廣活動，吸引民眾熱情參與為今年市場促銷活動揭開序幕。

市長魏嘉彥表示，傳統市場不僅是民眾採買生鮮食材的重要場所，更是承載地方人情味與生活記憶的重要場域。花蓮市公所與市民代表會長期支持市場建設與發展，持續推動市場轉型，積極輔導攤商參與經濟部星級市場評核，鼓勵攤商提升商品品質、環境整潔及服務水準，打造兼具美食、文化與觀光特色的優質市場。希望透過星級市場的推動，讓更多民眾願意走進市場、認識市場，也讓花蓮的傳統市場成為展現在地特色的重要窗口。

▲▼花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

活動巡迴花蓮市五處公有市場辦理。
「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動期間，凡於指定市場消費，每滿3台斤即可兌換1張50元抵用券及2張摸彩券；消費滿6台斤則可兌換2張50元抵用券及4張摸彩券，每人每日最多可兌換2張抵用券，數量有限、送完為止。

▲▼花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

▲▼現場將發放50元抵用券及滿額摸彩券。

本次活動巡迴花蓮市五處公有市場辦理，重慶市場於7月15日至17日登場，共發放2025張50元抵用券，每日發放675張；復興市場及中山市場也於7月15日至17日同步辦理，其中復興市場共發放1125張，每日375張，中山市場共發放680張、每日226張；最後由大同市場及中華市場於7月22日至24日接棒推出，大同市場共發放240張、每日80張，中華市場則發放930張、每日310張。五處市場合計發放5000張50元抵用券，總價值達25萬元。50元抵用券可自7月9日起使用至7月31日止，於花蓮市各公有市場消費折抵使用，每張面額50元，不得找零。

▲▼花蓮市公所結合各公有市場自治會，共同推出「好市來報到 摸彩好運道」市場促銷活動。（圖／花蓮市公所，下同）

除了消費優惠外，市公所也準備一萬兩千張的摸彩券回饋民眾，總計有149項豐富獎品。其中頭獎為聲寶55型轟天雷4K AI顯示器，另有Panasonic 7公升除濕機、飛利浦4.2公升氣炸鍋、Dyson Cyclone SV55吸塵器等熱門家電，以及節能DC立扇、折疊拉桿購物車、高真空攜行杯、沐浴禮盒及洗衣精等實用好禮，獎項豐富多元。

活動期間取得的摸彩券，民眾只要填妥姓名及聯絡電話投入摸彩箱，並保留存根聯作為領獎依據，即可參加7月26日在中華市場舉辦的公開抽獎活動，摸彩券收件至7月24日中午12時截止。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看
LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜
快訊／29歲台女日本被逮　長相、姓名公開
以為自己拍的就上傳！錦雯挨告求償25萬　「腦中只有一個念頭」
7-11「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

竹山親子館添200本新書推閱讀心得活動　邀家長陪孩子充實一夏

花蓮FUN暑假閃亮登場！7/15~8/20航海王經典角色準時揚帆開航

花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

畫雞享譽法國大皇宮！陳明順榮登巴黎秋季沙龍永久會員

青春拒毒舞出活力！　台南13校近130名學生飆舞尬才藝

砲校關廟湯山營區第3條聯外道路通車　7.8公里路網串聯台19甲線

屏東男手機遺失還夾2張空白支票　警分析「在工地」助尋回

3月乾旱花蓮文旦柚傳災情　公告災害救助每公頃9萬5

鼓勵研發優質農產品！花蓮富里鄉祭出競賽獎勵金　即日起申請

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

竹山親子館添200本新書推閱讀心得活動　邀家長陪孩子充實一夏

花蓮FUN暑假閃亮登場！7/15~8/20航海王經典角色準時揚帆開航

花蓮市5公有市場聯合促銷！每日發放抵用劵　消費滿額送摸彩卷

畫雞享譽法國大皇宮！陳明順榮登巴黎秋季沙龍永久會員

青春拒毒舞出活力！　台南13校近130名學生飆舞尬才藝

砲校關廟湯山營區第3條聯外道路通車　7.8公里路網串聯台19甲線

屏東男手機遺失還夾2張空白支票　警分析「在工地」助尋回

3月乾旱花蓮文旦柚傳災情　公告災害救助每公頃9萬5

鼓勵研發優質農產品！花蓮富里鄉祭出競賽獎勵金　即日起申請

議事人員口誤喊翁曉玲「翁小人」　綠委：哪敢蓄意！預算一砍就千萬

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

1.85億買下名貴大飯店　高雄建商跨界搶攻「銀髮金礦」

台塑集團調薪！估每人加2700元　優於工會預期

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

【幾秒鐘就發生意外】媽媽在旁洗碗　寶寶竟自己爬出餐椅摔下！

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

金門333人補位返台

立院桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園小小軌道推廣員　探索全台最深捷運站體

長河人力榮獲　桃園市優良私立就業服務機構

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

台南城西掩埋場排「黑水」？環保局委託第三方採樣檢驗駁斥

基隆第二處語言治療中心啟用

台南草湖寮重劃區逢雨就淹陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

更多熱門

相關新聞

宅在家先別逛網購！瘋傳「AI照鏡法」購物車秒關、存款無痛暴增2倍

宅在家先別逛網購！瘋傳「AI照鏡法」購物車秒關、存款無痛暴增2倍

在物價有感的台灣，面對手搖飲、串流平台訂閱等日常微小卻累積驚人的「拿鐵因子」，存錢往往淪為口號。想要打破這個無限循環，關鍵可能不在於記帳，而在於一項打破常規的視覺刺激。根據日本網站《Trill》文章中提到的理財趨勢研究顯示，只要啟動一項超簡單的「視覺催眠」，就能讓你的存款續航力無痛翻倍。

玉山Unicard「百大指定消費全新進化」　最高激賺4.5%回饋通路更多元

玉山Unicard「百大指定消費全新進化」　最高激賺4.5%回饋通路更多元

陸釋汽車消費利多！　「全鏈條」政策出爐

陸釋汽車消費利多！　「全鏈條」政策出爐

消費者票選最信任品牌　遠東百貨奪金獎

消費者票選最信任品牌　遠東百貨奪金獎

滑IG就想買的購物焦慮怎麼解？國外瘋傳一條公式：把錢花在對的地方才是頂級高級感

滑IG就想買的購物焦慮怎麼解？國外瘋傳一條公式：把錢花在對的地方才是頂級高級感

關鍵字：

公有市場聯合促銷抵用劵消費滿額摸彩卷

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面