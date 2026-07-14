轉院遇劫！彰化休旅車與救護車碰撞再撞電桿　4人受傷

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉昨（13）日晚間一輛載有70歲婦人、正執行轉院勤務的醫院救護車，開警示燈、鳴笛行經彰鹿路與民生街、民意街口時，遭一輛綠燈直行的深色休旅車攔腰猛力碰撞，休旅車再撞路旁電桿，車上患者、家屬及護理師共3人受有骨折及擦挫傷，休旅車張姓駕駛則額頭撕裂傷，所幸4人均無生命危險。

▲彰化秀水鄉醫院救護車載病患轉院與休旅車發生碰撞再撞電桿，造成4人受傷。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面顯示，事發當時，救護車開警示燈，正沿彰鹿路由西往東朝彰化市方向直行。當救護車通過路口中心、即將穿越斑馬線之際，右側民生街方向突然駛來一輛由45歲張姓男子駕駛的休旅車。

▲彰化秀水鄉醫院救護車載病患轉院與休旅車發生碰撞再撞電桿。（圖／民眾提供）

由於事發突然，休旅車前車頭直接攔腰撞上救護車右側車身，猛烈撞擊下，使救護車當場偏離車道，休旅車再撞上路旁電桿，車頭瞬間凹陷，所幸未波及周邊民宅與路人。

彰基急診暨重症醫學部主任邱俊杰表示，事故發生後，70歲女性病人送抵彰基總院急診接受診治，經檢查發現有頭部外傷，目前已收治住院觀察。同車陪同的42歲女性家屬於事故中造成右側肱骨骨折，目前已住院，等待後續手術治療。另張姓駕駛則有頭部撕裂傷，並合併頸椎椎間盤突出，目前亦收治住院觀察。

▲救護車上的病患急送彰基。（圖／民眾提供）

警方初步調查指出，該輛救護車當時正執行醫院轉院任務，車上除一名74歲女患者外，另有陪同家屬與一名護理師。事發時，救護車行向路口號誌為紅燈，但駕駛王姓男子已依規定開啟警示燈並鳴笛示警；而休旅車行向則為綠燈。

鹿港交通分隊表示，依據道路交通安全規則，救護車執行緊急任務時，若已開啟警示器與警鳴器，即享有優先路權，其他車輛應予避讓，詳細肇責仍有待調查釐清。

▲陪同病患轉院的家屬及護理師雙雙受傷。（圖／民眾提供）