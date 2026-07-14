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青春拒毒舞出活力！　台南13校近130名學生飆舞尬才藝

▲台南市舉辦暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，13校近130名學生以舞蹈及才藝展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市舉辦暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，13校近130名學生以舞蹈及才藝展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青春舞力全開，向毒品大聲說不！教育部台南市聯絡處與台南市政府14日在善化高中共同舉辦2026年友善校園「暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽」，共有13所高中職校、近130名學生齊聚競技，以舞蹈及特色才藝展現青春活力，透過健康、正向的休閒活動傳遞拒毒、反毒理念。

活動由瀛海高中熱舞社FLASH帶來精彩表演揭開序幕，各校學生輪番登台，以充滿創意與活力的演出切磋交流，將反毒觀念融入舞台，展現青年學子遠離毒品、勇敢做自己的自信態度。

台南市長黃偉哲表示，為守護青少年健康成長，市府持續推動跨局處合作防制藥物濫用，整合教育、警政、衛政及相關單位資源，共同建構完善的校園安全防護網。

▲台南市舉辦暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，13校近130名學生以舞蹈及才藝展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，因應依托咪酯、俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品樣態不斷翻新，市府持續強化校園反毒教育、預防宣導及高關懷學生輔導工作，並鼓勵學生培養正當休閒興趣，勇於拒絕毒品誘惑，建立正確拒毒觀念，共同打造健康、安全、無毒的校園環境。

教育部台南市聯絡處軍訓督導鄭坤鑫表示，近年新興毒品經常以多元樣態偽裝，增加青少年辨識困難及誤觸風險，學生切勿因一時好奇或受到同儕影響而接觸毒品，更不能將毒品當成紓解壓力的方式。

鄭坤鑫鼓勵青年學子善用暑假培養正當休閒興趣，透過音樂、舞蹈、運動及各項健康活動充實生活，勇敢向毒品說「不」，展現青春自信與活力。

教育局長鄭新輝表示，為防範依托咪酯等新興毒品流入校園，教育局持續強化各項校園防制作為，除落實「高級中等以下學校電子煙處遇流程」及教育局「所屬學校查獲電子煙煙油檢驗流程」，也持續更新反毒宣導教材。

▲台南市舉辦暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，13校近130名學生以舞蹈及才藝展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

教育局並製作依托咪酯、賽拉嗪及偽裝型電子煙等新興毒品宣導圖卡、影片與說帖，提供各校辦理反毒教育，並結合警察局、衛生局、毒品危害防制中心及教育部台南市聯絡處等單位，共同推動校園反毒工作。

鄭新輝指出，市府透過教育、預防、查察及輔導並重的策略，全面提升學生拒毒、防煙意識與自我保護能力，降低新興毒品進入校園的風險。

教育局補充，市府除辦理暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，也持續透過反毒戲劇巡演、校園反毒宣導、學務人員防毒知能研習及多元活動，深化學生拒毒意識。

▲台南市舉辦暑期反毒特色才藝暨飆舞競賽，13校近130名學生以舞蹈及才藝展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動並結合衛生局、警察局、少年警察隊、台灣台南地方檢察署及國軍南區招募中心等單位共同參與，透過跨機關合作與互動宣導，提升青少年辨識新興毒品及自我保護能力，攜手打造健康、安全、無毒的校園環境。

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