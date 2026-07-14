民眾黨青年團訪陸　黃國昌：柯「台灣自主、兩岸和平」路線不變

▲民眾黨中央評議委員會主委李偉華率領民眾黨青年團赴陸交流。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨青年團今（14日）啟程上海展開4天的交流參訪，秉持「以交流開展善意、用對話取代對立」的精神，透過青年對話及城市治理、科技創新、青年創業等公共議題交流，為兩岸建立更多理解與互信。黨主席黃國昌說，保持暢通溝通管道，增加理解、累積互信，是民眾黨的態度，創黨主席柯文哲他所定的「台灣自主、兩岸和平」的路線，以及「五個互相」的基本原則，到今天為止沒有任何的改變。

黨主席黃國昌今受訪說，這次民眾黨青年團去上海參訪非常單純，就是一個務實的青年世代對話，討論的是城市治理、AI科技交流，以及跟學術單位彼此之間的交換意見。除了這次到大陸，8月也會有智庫到美國，9月也會到韓國針對交通以及社宅等公共政策交換意見。他強調，民眾黨對外出訪是經過相當時間考慮，有非常縝密的安排。

黃國昌強調，對民眾黨來講，能夠跟大家保持暢通的溝通管道，增加彼此的理解、累積互信，這才是應該抱持的務實開放態度。創黨主席柯文哲他所定的「台灣自主、兩岸和平」的路線，以及「五個互相」的基本原則，到今天為止沒有任何的改變。

黃國昌說，抗中或不抗中，根本就不是最重要的目的。最重要的目的是怎麼樣維持台灣的自由、民主、法治、人權，與此同時又能增進兩岸的和平。這才是大家最希望達成的目標，而不是單純地用一個意識形態或一個標籤來簡化事情的討論。

此次出訪由民眾黨中評會主委李偉華擔任團長。李偉華表示，此次出訪為台灣民眾黨成立以來，首次正式組團到中國大陸進行訪問交流。在當前兩岸政治情勢嚴峻、世界局勢緊張的時刻，作為台灣的關鍵政治力量，也作為一個負責任的政黨，我們認為，越是黑暗的時刻，越不能失去溝通；越是有分歧的時候，越需要對話。

李偉華說，本次交流團的核心精神，是「以交流開展善意，用對話取代對立」。台灣民眾黨始終堅持「台灣自主、兩岸和平」的政治理念。我們清楚知道，兩岸之間存在複雜的歷史、政治與安全挑戰；但也因為如此，我們更有責任為台灣人民尋找一條穩健、務實、可以降低戰爭風險的和平道路。

李偉華指出，民眾黨現階段的主張，就是台灣保有現行民主自由的政治制度與生活方式，在這個前提下，和中國大陸以溝通、交流、對話等方式，作為構築兩岸關係善意橋梁的起點。民眾黨主張，以「五個互相」作為兩岸互動交流的原則：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

李偉華說，兩岸目前有不同的政治體制、經濟制度甚至是社會發展的歷程，更有長期累積的對立與誤解。 因此，和平不是一句口號，和平需要準備，需要努力才能達到，也需要大家願意坐下來溝通交流，把彼此的想法說清楚、聽明白。