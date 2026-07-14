▲畫雞享譽法國大皇宮！陳明順榮登巴黎秋季沙龍永久會員。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣藝術界傳來國際捷報！出身嘉義、自幼熱愛繪畫的藝術家陳明順（CHEN MING-SHEN），歷經多年砥礪與國際競賽洗禮，繼取得法國獨立沙龍國際會員後，於近年榮登歷史悠久的法國巴黎「秋季沙龍」（since 1903）永久會員。繼趙無極、朱德群等大師之後，陳明順以深厚的《易經》「天人合一」思想與謙卦精神融入創作，成功為全球華人在國際頂級藝術殿堂再爭得一席珍貴地位。

陳明順早期受郭彬源、張碧寅等恩師啟蒙，奠定扎實的素描與造型基礎，後得曾任法國大皇宮亞裔唯一評審的李元亨大師指導，將東方哲學與西方古典、現代藝術精神完美融合。他以童年觀察為基底，將精湛的鄉土情懷與「雞五德」融入畫作。2026年2月，他於巴黎大皇宮（Art Capital）展出鉅作《雄雞》，以「風雨如晦，雞鳴不已」的宏大氣魄震撼法國藝壇，畫作上更被評審團特別標示「來自臺灣的畫家」，其最新作《母雞》亦傳達出追求世界和平的普世價值，深獲國際資深藏家盛讚並撰專文致敬。

秉持「以藝化世」的初衷，陳明順特別將得獎雄雞作品製作成臨摹教材推廣全民美術。他強調，藝術追求真善美與世界和平，繪畫不僅能啟蒙兒童的專注力與創造力，更能幫助長青族訓練腦力與手眼協調。他由衷感謝國際藏家的支持，期盼透過藝術的力量，讓世界看見台灣，共同走向祥和美麗的未來。