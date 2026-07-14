一堆人鏡框「垢厚到用挖的」　眼鏡行員工曝：正妹也不例外

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名在眼鏡行工作的網友表示，做了這份工作後，才知道台灣人清潔眼鏡的習慣比想像中還差，不少客人送來清洗的眼鏡都累積厚厚油垢，甚至有些已經黑到發亮，讓他忍不住直呼，「每天花個兩分鐘用洗碗精洗一下真的不困難。」貼文引發不少有戴眼鏡的網友熱議，有人分享自己天天清洗，也有人坦言從沒想過眼鏡竟然會髒成這樣。

原PO在Threads發文表示，自從到眼鏡行工作後，才知道許多人使用眼鏡的衛生習慣有多糟糕。他表示，有些油膩大叔拿來清洗的眼鏡，整副都油到發黑，讓人看了相當傻眼；更讓他意外的是，就連不少外表漂漂亮亮的女生，眼鏡鼻墊和鏡框縫隙的污垢也是厚到「要用挖的」。

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他忍不住呼籲，平時只要花兩分鐘，用洗碗精清洗眼鏡，其實一點都不困難。但原PO也提醒，清洗眼鏡時不要使用熱水，也不要用肥皂或沐浴乳，以免影響鏡片或鏡框材質，「請勿用鹼性清潔劑，會容易去咬鏡片鍍膜，請用中性洗碗精。」

貼文引發討論，不少眼鏡族反而天天洗，「每天都會洗眼鏡，只要看到有一點點灰塵就會很躁，哈哈哈。」「我是洗完澡不洗眼鏡，就不能把眼鏡戴上的。」「洗澡前一定先洗眼鏡！無法接受洗乾淨的臉碰到髒髒的眼鏡。」「我每天都會洗眼鏡，一天至少三次。」

也有過來人表示，「我很久以前也是這樣，以為眼鏡除了鏡片不用洗，但某次突然發現……靠 我眼鏡怎麼這麼噁心，墊著鼻子左右那兩片零件週邊很容易卡髒污油垢」、「我之前在英國的太陽眼鏡店上班，客人的太陽眼鏡和眼鏡也都超可怕，油油髒髒就算了，還很喜歡用衣服擦，我每次看到內心都在尖叫。」