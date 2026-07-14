金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

▲金正恩近日公開批前人民軍總政治局組織副局長朴輝哲涉及政治犯罪，被認為是在為女兒金主愛鋪路。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓政壇大動盪！北韓官媒《朝鮮中央通信》11日高調證實，平壤當局10日罕見召開集結黨政軍最高幹部的「黨政軍聯合會議」。會議中公開前人民軍總政治局組織副局長朴輝哲涉及「特大型貪腐與政治背叛案」的相關犯罪內容與判決結果，而金正恩則親自上台發表總結演說，將此案定調為「政治犯罪」。

根據《每日北韓》報導，國際專家分析指出，金正恩此舉絕非單純的肅清與打擊貪腐，而是為了寶貝女兒「金主愛」未來的接班之路，提前「預防性掃雷」，並向所有人發出警告，殺雞儆猴。

根據報導，這場在平壤召開的會議氣氛極其嚴肅，台下坐滿了北韓權力核心的菁英。會議進行到一半，最高法院的法官突然當眾宣讀朴輝哲的罪狀與判決。隨後，金正恩更親自走上發言台，針對這起事件進行了長篇大論的政治譴責。

這種將司法審判直接當作幹部教育的手段，在北韓歷史上相當罕見。平壤當局指控，朴輝哲不只是侵占與收受賄賂，更「惡意濫用組織權與人事權」，在軍隊內部散播「對自己個人的幻想」，甚至大肆安插自己的心腹與追隨者到重要軍職崗位。

北韓官方以極其嚴厲的措辭，痛批朴輝哲的行為已經嚴重「阻礙了唯一的軍事指導體系確立」。在北韓的政治語境中，這無疑是被貼上了「意圖分裂政權、挑戰最高指導者」的政治犯標籤。

對此，國際政經專家與情報分析人員指出，現在的金正恩體制與2013年肅清姑丈張成沢時不同，金氏政權的權力基礎早已穩如泰山，根本沒有任何人有能力與他抗衡。既然朴輝哲不可能威脅到金正恩，那這場大張旗鼓的「公開判決演出」勢必有其他原因。

專家直言，金正恩近年來無論是視察洲際飛彈發射、還是出席重大軍事閱兵，身旁總能看到金主愛的身影，顯示他正全力將女兒扶植為合法的接班人。然而，對於一個年輕、甚至可能是女性的繼承人來說，未來接掌大權時，軍中老將們私下結黨營私、架空中央的「私人民脈網絡」，將會是威脅新皇權最致命的「有害要素」。

因此北韓當局在會上反覆強調的「特別幻想」、「追隨者」等詞彙，正是金正恩釋放給所有軍方大佬的警告，不要試圖在軍中培養自己的勢力或拉幫結派。