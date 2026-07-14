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砲校關廟湯山營區第3條聯外道路通車　7.8公里路網串聯台19甲線

▲台南關廟湯山營區第3條聯外道路14日正式通車，完善營區聯外交通路網及地方道路建設。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南關廟湯山營區第3條聯外道路14日正式通車，完善營區聯外交通路網及地方道路建設。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合陸軍砲兵訓練指揮部遷建至關廟湯山營區，台南市政府代辦「關廟湯山營區第3條聯外道路及場區連絡道A段擴、整建工程」，今年4月底提前完工，14日正式舉行通車典禮，市長黃偉哲表示，新道路啟用後，除可提升部隊排程及訓練運輸效率，也能改善地方交通、農產運輸及行車安全，為關廟地區發展注入新動能。

黃偉哲表示，陸軍砲兵訓練指揮部前身為陸軍飛彈砲兵學校，自去年12月31日由永康遷建至關廟，至今已逾半年，相關建設陸續到位。此次通車的第3條聯外道路全長約2.9公里，總經費約6.17億元，感謝國防部、陸軍及砲兵訓練指揮部共同推動，展現砲校遷建的重要建設成果。

▲台南關廟湯山營區第3條聯外道路14日正式通車，完善營區聯外交通路網及地方道路建設。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，砲校遷建是地方長年期待的重要建設，新營區具備更完善的訓練空間及現代化設施，可提供官兵與學員更優質的訓練及教學環境。市府在遷建過程中配合國防部辦理土地重劃及相關作業，並將聯外道路納入整體開發規劃。

黃偉哲說，在中央及國防部支援下，3條聯外道路工程均由軍方全額補助，不僅提升營區對外交通便利性，也有助官兵進出、物資運輸及居民通行。市府未來將持續與國防部及砲兵訓練指揮部合作，完善周邊交通與基礎建設，兼顧國防需求及地方發展。
工務局表示，市府於108年完成營區南側20公尺及東南側10公尺聯外道路，此次完工的第3條聯外道路全長約2.9公里，是連接營區北側與台19甲線的重要道路；場區連絡道A段則改善營區與夕陽峰陣地及3處訓練場區間約4.9公里路段。
兩項工程合計完成約7.8公里、寬8公尺的道路建設，工程自112年4月開工，並於今年4月底提前完工。施工期間達成零工安事故、零重大交通事故，更獲得全國施工安全最高榮譽「金安獎」肯定。

▲台南關廟湯山營區第3條聯外道路14日正式通車，完善營區聯外交通路網及地方道路建設。（記者林東良翻攝，下同）
為配合道路通車，市府同步新增公車紅15線「關廟轉運站－湯山營區」，串聯湯山營區與五甲國小、五甲公園、文中二公園、山西宮、新埔里蓮花池及新建社區等地。民眾可於關廟轉運站轉乘紅幹線前往台南市區，或搭乘紅10線前往永康奇美醫院，以及搭乘紅14線往返高鐵臺南站，進一步提升關廟地區公共運輸便利性。

▲台南關廟湯山營區第3條聯外道路14日正式通車，完善營區聯外交通路網及地方道路建設。（記者林東良翻攝，下同）
台南市政府表示，道路啟用後，可望提升砲兵訓練指揮部及各訓練場區間的運輸效率，並改善關廟地區交通及促進周邊發展，實現國防建設與地方繁榮並進。通車典禮包括砲兵訓練指揮部指揮官姚盛龍少將、副市長趙卿惠，以及市議員陳皇宇、杜素吟、郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰出席；立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾服務處及各議員服務處亦派代表與會。

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