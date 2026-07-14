18男女LINE揪團「飆車還燒胎」　公共危險罪起訴機車恐沒收

▲陳姓男子等18人今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子等18人今年4月間，涉嫌在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，桃園地檢署調查後，認為陳姓男子等人分別涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪、刑法之幫助妨害公眾往來安全罪，均依法提起公訴，並向法院聲請沒收扣案之供競速使用之機車5輛、載運機車之車輛5輛，以儆效尤。

▲陳姓男子等18人今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園地檢署重大專組檢察官胡竣瑋指揮蘆竹警分局，偵辦陳姓男子等18人涉嫌聚集公眾道路競速飆車致生公眾往來安全危險案件，檢警查出，20歲陳姓男子、32歲黃姓男子及18歲賴姓男子等人，透過通訊軟體LINE聊天室聯繫聚集成員，規劃競速時間地點，選定桃園市蘆竹區長興路為競速路段。

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣幫忙載運機車之自用貨車。（資料照／桃園地檢署提供）

為便利競速活動進行，18歲吳姓男子等人分別提供車輛或駕駛自用小客貨車，將供競速使用之機車載運至現場，由25歲陳姓男子、23歲楊姓女子提供機車供他人騎乘競速使用。陳男等人約定後，被告陳男、黃男及賴男等10人於4月26日清晨5時分許至同日5時23分許，在供公眾通行之長興路2段道路，騎乘多輛機車併排行駛、前後追逐競速飆車，以催動油門同時按壓煞車，使機車輪胎原地空轉摩擦路面（俗稱燒胎）等方式危險駕車，造成大量煙霧噪音，不僅妨害其他用路人正常通行，更因高速競駛、併排行駛等行為，極易造成車輛失控而發生重大交通事故，危及公眾生命、身體及財產安全，對道路交通秩序及周邊居民生活安寧造成重大影響。

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣之機車。（資料照／桃園地檢署提供）

檢方為求即時遏止聚眾競速飆車歪風，指揮專案小組協同桃園市警局刑事警察大隊、交通警察大隊、八德、平鎮警分局全力蒐證，掌握相關涉案人員身分及犯罪事證，即於案發後10日內拘提被告黃男、陳男等6人到案，後續再執行第二波拘提被告賴男等4人到案，其餘涉案被告均自行到案說明，經檢察官偵辦後6月底提起公訴，展現檢警嚴查速辦公共危險案件之決心。

桃園地檢署呼籲，道路係供公眾安全通行之公共空間，聚眾競速、危險駕駛及燒胎炫技等行為，不僅危害交通安全，更可能造成重大傷亡。桃檢將持續與桃園市警局等相關機關密切合作，積極查緝危害公共安全及交通秩序之犯罪行為，以維護道路交通安全，保障民眾生命、身體及財產安全，落實維護公共安全之國家任務。