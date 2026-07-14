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18男女LINE揪團「飆車還燒胎」　公共危險罪起訴機車恐沒收

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人，涉嫌於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車致生公眾往來安全危險案件於近日偵結，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

▲陳姓男子等18人今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子等18人今年4月間，涉嫌在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，桃園地檢署調查後，認為陳姓男子等人分別涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪、刑法之幫助妨害公眾往來安全罪，均依法提起公訴，並向法院聲請沒收扣案之供競速使用之機車5輛、載運機車之車輛5輛，以儆效尤。

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

▲陳姓男子等18人今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車，圖為競速飆車警方蒐證畫面。（資料照／桃園地檢署提供）

桃園地檢署重大專組檢察官胡竣瑋指揮蘆竹警分局，偵辦陳姓男子等18人涉嫌聚集公眾道路競速飆車致生公眾往來安全危險案件，檢警查出，20歲陳姓男子、32歲黃姓男子及18歲賴姓男子等人，透過通訊軟體LINE聊天室聯繫聚集成員，規劃競速時間地點，選定桃園市蘆竹區長興路為競速路段。

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣幫忙載運機車之自用貨車。（資料照／桃園地檢署提供）

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣幫忙載運機車之自用貨車。（資料照／桃園地檢署提供）

為便利競速活動進行，18歲吳姓男子等人分別提供車輛或駕駛自用小客貨車，將供競速使用之機車載運至現場，由25歲陳姓男子、23歲楊姓女子提供機車供他人騎乘競速使用。陳男等人約定後，被告陳男、黃男及賴男等10人於4月26日清晨5時分許至同日5時23分許，在供公眾通行之長興路2段道路，騎乘多輛機車併排行駛、前後追逐競速飆車，以催動油門同時按壓煞車，使機車輪胎原地空轉摩擦路面（俗稱燒胎）等方式危險駕車，造成大量煙霧噪音，不僅妨害其他用路人正常通行，更因高速競駛、併排行駛等行為，極易造成車輛失控而發生重大交通事故，危及公眾生命、身體及財產安全，對道路交通秩序及周邊居民生活安寧造成重大影響。

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣之機車。（資料照／桃園地檢署提供）

▲桃園檢警偵辦陳姓男子等18人於今年4月在蘆竹區長興路聚集公眾道路競速飆車案件，圖為查扣之機車。（資料照／桃園地檢署提供）

檢方為求即時遏止聚眾競速飆車歪風，指揮專案小組協同桃園市警局刑事警察大隊、交通警察大隊、八德、平鎮警分局全力蒐證，掌握相關涉案人員身分及犯罪事證，即於案發後10日內拘提被告黃男、陳男等6人到案，後續再執行第二波拘提被告賴男等4人到案，其餘涉案被告均自行到案說明，經檢察官偵辦後6月底提起公訴，展現檢警嚴查速辦公共危險案件之決心。

桃園地檢署呼籲，道路係供公眾安全通行之公共空間，聚眾競速、危險駕駛及燒胎炫技等行為，不僅危害交通安全，更可能造成重大傷亡。桃檢將持續與桃園市警局等相關機關密切合作，積極查緝危害公共安全及交通秩序之犯罪行為，以維護道路交通安全，保障民眾生命、身體及財產安全，落實維護公共安全之國家任務。

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