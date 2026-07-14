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遼寧暴雨持續　瀋陽連2天停課、停工

▲▼巴威「遠程攻擊」　遼寧瀋陽暴雨淹水。（圖／翻攝新京報）

▲瀋陽市區淹水災情。（圖／翻攝新京報）

記者蔡紹堅／綜合報導

颱風「巴威」14日持續為東北帶來暴雨，嚴重積水的遼寧市已連續兩天停課、停工、停業，採取居家辦公。

據大陸中央氣象台暴雨橙色預警，7月14日08時至15日08時，遼寧東部、吉林中東部、黑龍江東部、陝西北部、山西中南部、河北南部、山東西部、河南北部及青海東南部、甘肅東部、四川盆地西北部、廣東中南部、廣西東部、福建南部沿海、海南島北部等地部分地區有大到暴雨。

大陸中央氣象台指出，其中，遼寧東北部、吉林東部、山西南部、廣東西北部和南部沿海、廣西東北部等地局地有大暴雨（100～200毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過80毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

▲▼瀋陽暴雨淹水　停車場變游泳池。（圖／翻攝微博）

暴雨13日導致瀋陽市區多處積水，大量汽車遭到積水浸泡，四處可以見到涉水的民眾，甚至還有人划著小船出門。

瀋陽市13日就已經停課、停工、停業，但由於暴雨持續，14日也同樣停課、停工、停業，採取居家辦公，公告中強調，「全市機關、企事業單位，除保障城市基本運行的外，原則上居家辦公。廣大市民減少非必要出行，做好應急避險準備。」

至於颱風動向，大陸中央氣象台預測，巴威將以每小時30公里左右的速度向東北方向移動，今天上午穿過山東半島後移入渤海海峽，隨後進入黃海北部海面，強度變化不大或略有增強，夜間穿過朝鮮半島並逐漸變性為溫帶氣旋。

▲▼瀋陽暴雨淹水　停車場變游泳池。（圖／翻攝微博）

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