OnePlus 手機再傳退場風聲　官網推薦用戶改買 OPPO

▲OnePlus 早期以性價比著稱，用親民的價格提供旗艦級的規格，在歐美市場相當受到歡迎，也一度在台灣上市。（圖／一加官網）

記者黃肇祥／綜合報導

曾以「旗艦殺手」打出名號的 OnePlus 手機可能真的要退場了。今年一月就已有傳聞指出，OPPO 正在重組 OnePlus 團隊，品牌隨後可能退場，儘管當時 OnePlus 高層曾出面澄清，但根據最新傳聞與現況來看，OnePlus 退出歐美市場似乎已成定局。

外媒《WinFuture》獲得可靠消息指出，OPPO 預計在本周發表 OnePlus 的重大經營策略調整，即將退出歐美市場並停止營運。據了解，在 OnePlus 於年初爆發團隊解散傳聞後，就陸續有諸多歐美員工與高層相繼離職。目前在歐洲的 OnePlus 官網，甚至是直接推薦用戶購買 OPPO 手機，不再保留品牌的獨立性，定位更像是 OPPO 旗下的系列產品。

在退出歐美市場後，儘管 OnePlus 仍將持續經營中國與印度市場，但《WinFuture》認為，OnePlus 今年以來對於新機發布的態度偏向保守，未來很可能會被重新定位為 OPPO 旗下的「性價比產品」，專注於推出平價手機以及平板電腦，與過往專注於「高階、性價比」的定位將有明顯不同。此外，在產品設計上，《WinFuture》也指出 OnePlus 的手機已經越來越像改款的 OPPO 手機，僅是更換 LOGO，實質規格與功能並未做出差異化，獨立性已大不如前。

OPPO 近年積極整併集團資源，早在 2021 年就讓 OnePlus 回歸母公司；今年一月亦宣布，原先獨立運行的 realme 同樣回歸母公司轉變成子品牌，藉此將資源更加集中。不過對於台灣消費者來說，OnePlus 過去並未正式引進台灣，而 realme 與 OPPO 目前均由新茂環球獨家代理，因此在後勤服務與市場佈局上，預計不會有太大差異。