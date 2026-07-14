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分科地理「馬太鞍溪潰壩」入題　高中師：中間偏易

▲▼分科測驗,高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲分科測驗第二節考地理。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今日進入第二天，第二節考地理，包括馬太鞍溪堰塞湖潰堤、美伊軍事衝突、歐盟碳邊境等時事都入題。入闈協助審題的高中教師表示，今年地理科時事取材貼近生活，跨章節、跨冊次題目超過5成，著重評量考生是否融會貫通高整合性試題，整體試題屬於中間偏易。

根據大考中心統計，分科測驗地理科共有1萬6760人報考，1646人缺考，缺考率9.82%，則比去年增加0.67%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師表示，地理科時事取材貼近生活，第21、22題提到包括歐盟碳邊境調整機制，第32至33題則以美伊及以色列的軍事衝突為主，提問代表性宗教建築，並手繪圈出荷莫茲海峽位置，顯示結合新聞時事，已成為大考試題重點。

高中教師進一步指出，今年地理科跨章節、跨冊次題目超過5成，地理技能與地理系統約占45%，考題內容多精簡並完整表達評量核心概念，著重評量考生是否融會貫通高整合性試題，整體試題屬於中間偏易。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年地理引用多元生活素材來延伸與應用地理概念，包括第4題關注世界糧食分配問題。另試題呈現也以圖表與時事文章居多，包括第6題利用圖表呈現中國都市化變化，第25題要了解台灣海岸型態。整體而言，試卷屬於偏易。

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