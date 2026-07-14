網購族小心！「10大流行詐騙話術」曝光　網友嘆：真的很難分辨

▲網購詐騙手法多，消費前多留意。（示意圖／CFP）

記者洪菱鞠／台北報導

滑滑手機就能下單，網路購物方便快速，已是許多人日常消費的一部分，但也因此成為詐騙集團鎖定的目標，165全民防騙就在臉書粉專發文列出「網購詐騙十大流行話術」，提醒民眾看到關鍵字應提高警覺，避免一步步落入陷阱。

165全民防騙在貼文中整理近期常見的網購詐騙手法，十大話術如下

1、 訂單設定錯誤、誤設分期付款

2、 請依指示操作ATM或網銀解除扣款

3、 因系統升級、金流異常需重新驗證

4、 限時特價、買一送一、超低價促銷

5、 加入LINE客服處理訂單

6、 賣家需完成金流驗證

7、 恭喜抽中商品，只需支付運費

8、 農場直送、產地直送，貨到付款不滿意可退

9、 請私訊下單，比平台優惠更多

10、 先匯款保留名額，晚了就沒貨

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對此，不少網友紛紛留言分享，直呼「詐騙集團太可惡」，有人認為「8、9、10很常見，但也影響了真正的農民賣家」、「3、4、5很難分辨了」，其中更有受害苦主坦言「我中過1和2」。

貼文也特別提醒，任何要求私下交易、離開官方平台付款，或要求提供個資、驗證碼及操作ATM的訊息，都應立即停止並向官方客服查證。如發現疑似詐騙，可撥打165反詐騙專線尋求協助。