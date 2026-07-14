推安樂死公投　民眾黨：罹難治疾病、難忍痛苦者可自主選擇

▲民眾黨立院黨團「生命自主 尊嚴善終 為你自己投下關鍵一票」記者會。左起洪毓祥、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、黃國昌、王安祥、劉書彬、蔡春綢、許忠信 。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立院黨團今（14日）召開記者會，宣布將提出安樂死公投，將安樂死法制化。公投主文為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」黨團幹事長邱慧洳說，雖然現行已有《安寧緩和醫療條例》、《病人自主權利法》，但仍有很多人無法適用，希望透過公投，讓社會廣泛討論，推行安樂死立法。

黨主席黃國昌說，民眾黨今天是以非常慎重的態度提出安樂死公投提案，這個議題過去在社會雖然長久討論，但在立法進程上爬得比蝸牛還慢。這件事情牽涉到非常深刻價值選擇問題，所以民眾黨願意謙卑聆聽民意，讓人民共同決定，而不是把這個重大決定交由少數幾個人開會就決定。

黨團總召陳清龍說，民眾黨團目前已經提出了2個公投案，第一案是交通罰鍰全數用於道安改善。第二案是移轉投票，希望在外地工作、求學等，具有公民權的國人同胞，都有一個公平投票權利；且考量選務，限縮在全國性投票，如總統副總統、立委以及公投等。

陳清龍表示，第三案就是今天要提出的安樂死公投。陳說，民進黨最近對在野黨提的公投案的指指點點，一下說為何不修法就好、一下又說在野黨把公投當選舉動員工具，「過去民進黨長年高喊推動的公投民主、要打破鳥籠公投，如今執政了，請問人民要公投還需要民進黨點頭同意嗎？」

黨團幹事長邱慧洳表示，安樂死曾是禁忌、充滿爭議的話題，但社會氛圍已經改變，老年人口攀升、長照悲歌不斷上演、失能者的失能困境，這些問題政府完全束手無策。近年倡議尊重生命自主權的概念，安樂死不再是禁忌，過去如果久病纏身，要協助他終結生命是不被允許的，因為這在《刑法》上是加工自殺，現在社會氛圍改變，開始有人出來勇敢倡議安樂死。

邱慧洳說，安樂死的倡議到立法，中間還有漫漫長路要走，現行有《安寧醫療緩和條例》、《病人自主權利法》，但前者是適用末期病人、後者只擴及到不可逆的昏迷病人、植物人、重症失智者，所以有很多身處疾病、承受痛苦無法治癒的人，是沒辦法使用相關法律。

邱慧洳表示，因為民眾黨看到這些人的困境，所以提出《尊嚴善終法》，希望能夠讓疾病無法治癒、承受痛苦的人，能依據自主意志選擇安樂死，達到尊嚴善終的目的，「這不是生命的終結，這是靈魂的重生，讓承受痛苦者能看到人生一絲希望」。

陳昭姿說，她曾在癌症醫院服務超過30年，醫療不是萬能，很多病人即使用到最強力的止痛鎮定藥，還是承受無法形容的身心折磨。她指出，很多病人最常問的不是「我能活多久」而是「究竟還要痛苦多久」；即便是面對病人的親人，他們也是說不忍心親愛的家人繼續受苦。

「生命價值相信很多人也同意，不在於長久，而是尊嚴。」陳昭姿說，台灣有《安寧緩和醫療條例》、《病人自主法》，但是仍部分病人即使接受最好的安寧緩和療程，也無法解除病痛跟痛苦，「在此情況下，他們並不是想放棄生命，只是希望生命最後一段路能自己做決定，而不是任由疾病摧殘致死」，民眾黨推動公投，是要讓這些疾病無法治癒、身心無法免除痛苦的人多一個選項。

立委洪毓祥說，安樂死不是簡單的是非題，是關於生命尊嚴、病人自主、醫療倫理、家庭照護的課題。也是因為如此重要，牽扯到價值判斷，應該由全體國民共同討論，而不是由少數人替人民決定。國家除了盡力協助人民活下去外，也不應強迫走到生命末期的人，陷入無盡的痛苦循環。

洪毓祥表示，公投不是要求每個人做相同的選擇，而是尊重每個人的價值觀，呼籲所有國人，不管是支持或反對安樂死，都希望能踴躍出來投票，表達價值主張。