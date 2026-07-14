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聚會酒後爆衝突！嘉義移工持鐵鎚攻擊　同鄉拿利刃反擊奪命遭羈押

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉昨（13）日凌晨1時許發生命案，34歲越南籍阮姓移工與同鄉一同飲酒聚會，期間卻爆發肢體衝突，阮男慘遭利刃刺傷背部，救護人員獲報到場緊急送醫搶救後，仍傷重不治。經檢察官偵訊後將嫌犯依殺人罪聲請羈押，並經法院裁定准予羈押。

▲▼ 越南籍移工爆發口角，1人遭利刃砍死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲越南籍移工爆發口角，犯嫌持刀砍死同鄉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

初步調查，阮男與幾名越南籍移工在嘉義六腳鄉蘇厝寮一同聚會，飲酒聊天，期間從口角衝突演變為肢體衝突，阮男先持鐵鎚攻擊對方，結果傷及35歲嫌犯的弟弟，嫌犯因此憤而持刀怒砍阮男，緊急送醫後仍搶救不治。

本案警方除立即報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦外，經專案小組調閱現場周邊監視器影像，涉案持刀男子及相關涉案人均已拘提到案，現場並查扣涉案刀械3把、鐵鎚1支等證物，並持續釐清案情中，全案將依殺人等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

▲▼ 越南籍移工爆發口角，1人遭利刃砍死。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義地檢署今（14）日指出，13日接獲警方通報，越南籍阮姓被告於同日0時許，在嘉義縣六腳鄉住處，因細故與同為越南籍的阮姓被害人發生肢體衝突。過程中，被告涉嫌持刀具刺傷被害人，導致被害人身受重創，經送醫急救後，仍於同日上午宣告不治身亡。檢警進行蒐證並保全相關事證，並率同法醫相驗被害人遺體，擇期解剖以釐清確切死因。另財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會亦同步啟動關懷機制，提供必要協助。

阮姓被告經警方依法逕行拘提到案後，於同日晚上解送至地檢署，經檢察官偵訊後，綜合相關證人證述、現場監視器影像等證據資料，認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有羈押之原因及必要，向嘉義地方法院聲請羈押，並經法院裁定准予羈押。

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