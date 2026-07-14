被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

▲台灣旅遊體驗，令瑞士文化人驚豔。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

瑞士知名文化人、文學評論家艾柏（Martin Ebel）12日投書瑞士媒體《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger），發表台灣深度遊記。他不僅盛讚台灣是世界美食之島，也對台灣的民主與日常生活印象深刻，直言「台灣的觀光魅力，至今仍未被多數西方旅客真正發掘。」

世界美食之島 豐富樣貌令人驚豔

艾柏以「這裡堪稱世界美食之島，但旅人們在哪裡？」為題幽默指出，「不論白天或夜晚，在台灣人們幾乎24小時都在吃」。

他表示，台灣飲食充滿異國風情，融合中國各省、日本、韓國與本土文化，形塑出豐富多元的美食樣貌，每一餐都非常令人驚艷。

艾柏遊台期間走訪多地，包括在台南安平品嚐蚵仔煎，在嘉義夜市大啖螺肉配台啤，也在台北西門町的日式燒肉店親手烤鴨胸與珍稀菇類。這些美食「在瑞士幾乎吃不到」，但在台灣卻價格親民。

▼艾柏投書瑞士媒體，大讚台灣。（圖／翻攝tagesanzeiger.ch）



民主歷史印象深刻 整潔活力兼具

除了美食之外，艾柏也推薦到台灣「親自感受這個成功運作的民主社會」。

艾柏在遊記中回顧了台灣歷史，並提到自己參觀中正紀念堂時，發現巨大的蔣介石銅像與「自由花蕊」常設展並陳。他對鄭南榕自焚殉道的故事印象深刻，更認為台灣正以「並陳不同史觀」的方式，誠實面對過去。

此外，艾柏也對台灣的整潔程度大感驚艷，不僅台北捷運地板乾淨到「可以直接在地上吃飯」，傳統市場也整潔衛生，播放音樂的垃圾車更是令人難忘的風情。

他還將台灣廟宇香火鼎盛的景象，與歐洲莊嚴卻空蕩蕩的教堂相比，直言台灣宗教文化更具生命力。

艾柏認為，西方旅客幾乎感受不到台灣所承受的地緣政治壓力，反而更深刻體驗到活力、友善與高效率的社會運作，「台灣的觀光魅力，至今仍未被多數西方旅客真正發掘。」