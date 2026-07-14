　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

▲▼台灣街景，台灣街頭，台北街景，台北街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣旅遊體驗，令瑞士文化人驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

瑞士知名文化人、文學評論家艾柏（Martin Ebel）12日投書瑞士媒體《每日廣訊報》（Tages-Anzeiger），發表台灣深度遊記。他不僅盛讚台灣是世界美食之島，也對台灣的民主與日常生活印象深刻，直言「台灣的觀光魅力，至今仍未被多數西方旅客真正發掘。」

世界美食之島　豐富樣貌令人驚豔

艾柏以「這裡堪稱世界美食之島，但旅人們在哪裡？」為題幽默指出，「不論白天或夜晚，在台灣人們幾乎24小時都在吃」。

他表示，台灣飲食充滿異國風情，融合中國各省、日本、韓國與本土文化，形塑出豐富多元的美食樣貌，每一餐都非常令人驚艷。

艾柏遊台期間走訪多地，包括在台南安平品嚐蚵仔煎，在嘉義夜市大啖螺肉配台啤，也在台北西門町的日式燒肉店親手烤鴨胸與珍稀菇類。這些美食「在瑞士幾乎吃不到」，但在台灣卻價格親民。

▼艾柏投書瑞士媒體，大讚台灣。（圖／翻攝tagesanzeiger.ch）

▲▼被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎：24小時都在吃。（圖／翻攝tagesanzeiger.ch）

民主歷史印象深刻　整潔活力兼具

除了美食之外，艾柏也推薦到台灣「親自感受這個成功運作的民主社會」。

艾柏在遊記中回顧了台灣歷史，並提到自己參觀中正紀念堂時，發現巨大的蔣介石銅像與「自由花蕊」常設展並陳。他對鄭南榕自焚殉道的故事印象深刻，更認為台灣正以「並陳不同史觀」的方式，誠實面對過去。

此外，艾柏也對台灣的整潔程度大感驚艷，不僅台北捷運地板乾淨到「可以直接在地上吃飯」，傳統市場也整潔衛生，播放音樂的垃圾車更是令人難忘的風情。

他還將台灣廟宇香火鼎盛的景象，與歐洲莊嚴卻空蕩蕩的教堂相比，直言台灣宗教文化更具生命力。

艾柏認為，西方旅客幾乎感受不到台灣所承受的地緣政治壓力，反而更深刻體驗到活力、友善與高效率的社會運作，「台灣的觀光魅力，至今仍未被多數西方旅客真正發掘。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看
LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜
快訊／29歲台女日本被逮　長相、姓名公開
以為自己拍的就上傳！錦雯挨告求償25萬　「腦中只有一個念頭」
7-11「退費今開始入帳」　誰能領、怎麼領一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

1.85億買下名貴大飯店　高雄建商跨界搶攻「銀髮金礦」

台塑集團調薪！估每人加2700元　優於工會預期

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

Steam賺翻了！上半年總營收達111億美元創歷史　成長14.5%

北市機車追撞等紅燈賓士休旅　騎士送醫...酒測值1.02慘了

中國制定擴大消費規劃　目標2030年零售總額285兆元

冬病夏治正當時！基隆長庚推三伏貼　助改善過敏、氣喘體質

房貸月還款38K　雙薪夫妻繳4年壓力大「可以延長30年嗎？」

「跟著公車前進」挨罰未禮讓行人　駕駛喊冤被打臉

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

川普否認陷長期戰爭　拒給時程表：伊朗仍會抵抗一段時間

更多熱門

相關新聞

台灣該怎麼建立自己的安全評估　從瑞士安全風險報告看台灣需要什麼

台灣該怎麼建立自己的安全評估　從瑞士安全風險報告看台灣需要什麼

近年來國際安全環境正快速變化。俄烏戰爭重塑歐洲安全架構，美中競爭從貿易戰延伸到科技、金融與供應鏈領域，人工智慧、半導體、關鍵礦產與能源安全也逐漸成為國家安全的重要組成部分。

雙標！瑞士前鋒：阿根廷假摔也不少

雙標！瑞士前鋒：阿根廷假摔也不少

恩博洛怒轟判決：我的世界盃沒了！

恩博洛怒轟判決：我的世界盃沒了！

延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

瑞士少一人！恩博洛假摔領二黃出場

瑞士少一人！恩博洛假摔領二黃出場

關鍵字：

台灣觀光美食瑞士民主外媒

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面