4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

▲ 葉門沙那國際機場13日遭空襲竄起黑煙。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門反抗軍青年運動（Houthis，又譯胡塞武裝）13日向沙烏地阿拉伯發射飛彈，目標鎖定沙國南部的艾卜哈國際機場（Abha International Airport），打破雙方長達4年的停火協議。

《路透》報導，沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟發言人表示，已成功攔截「胡塞恐怖份子向南部地區發射的飛彈」。青年運動發言人薩里（Yahya Saree）則聲稱，此次攻擊是針對艾卜哈機場的報復行動。艾卜哈為沙國南部山區省份首府，緊鄰葉門邊境，為當地著名避暑勝地。

首都機場遭空襲成導火線

事件導火線源自青年運動控制的葉門首都沙那機場13日遭到空襲，國際承認的葉門政府聲稱發動此次攻擊，以阻止一架伊朗飛機強行降落，侵犯葉門主權。青年運動指控這起空襲為「公然侵略」，終結此前的緩和局勢，更警告航空公司暫停飛越沙國領空，直到沙那機場解除「封鎖」。

另據報導，一架屬於紅十字國際委員會的飛機在沙那機場遭青年運動扣押。紅十字國際委員會中東發言人奧塞蘭（Hachem Osseiran）表示，所有人員與機組員均安全無虞，但拒絕進一步置評。近日雙方才因紅十字會居中協調的戰俘交換協議破局而互相指責，緊張局勢加劇。

紅海航運與航道安全亮紅燈

這是自2022年3月非正式停火協議生效以來，青年運動首度公開宣稱攻擊沙烏地阿拉伯。青年運動過去曾多次打擊沙國能源設施及紅海航運，若衝突全面復燃，可能威脅沙國穿越紅海的重要石油運輸管道。

葉門內戰已持續逾十年，青年運動2014年攻占首都後，沙烏地阿拉伯於2015年率聯軍介入打擊，引發嚴重人道危機。儘管此後中東局勢因以巴衝突持續動盪，2022年的停火協議大致維持穩定，但此次交火恐怕使脆弱的和平局面面臨考驗。