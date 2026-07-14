安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看

▲立法院會14日將安樂死公投、廢除非核政策公投案逕付二讀。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

為讓公投綁定11月28日九合一大選，國民黨與民眾黨今（14日）在立法院會上聯手將「廢除非核政策公投案」、「安樂死公投案」逕付二讀，進入1個月的「協商冷凍期」。《ETtoday新聞雲》整理目前共6項公投案主文，帶您了解相關內容。

國民黨主席鄭麗文6月26日預告將提重啟核電公投，但國民黨團並未在7月3日院會中提出。立法院長韓國瑜9日召集朝野協商，國民黨團總召傅崐萁建議14日「單天為一次會」，避免敢不上綁定九合一大選的送案期限。安樂死公投部分，民眾黨主席黃國昌14日率白委召開記者會，正式宣布提案。

立法院14日院會上，民眾黨團提議安樂死公投案逕付二讀，獲得57票贊成、48票反對，無人棄權，照案通過；國民黨團也提議將廢除非核政策公投案逕付二讀，則獲獲58票贊成、48票反對，無人棄權。兩案復議案皆不通過，全數進入1個月的協商冷凍期。

除上述兩項公投案外，在協商冷凍期的還包括國民黨提的鞭刑公投案、反廢死公投案，及民眾黨所提的移轉公投案、交通罰鍰專款專用公投案。如所有公投案要綁定九合一公投，中選會依法最慢得在8月28日公告。

▼國民黨與民眾黨六項公投案。（AI協作圖／記者蘇靖宸製作，經編輯審核，點圖可放大）