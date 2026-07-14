發薪日藏玄機「5號發是大公司？」　一票曝真實狀況

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，以前曾聽過一種說法，公司發薪日其實能看出企業狀況，像是5號發薪通常是大企業、10號有另一套說法，而20幾號發薪則常被認為是「沒錢的公司」，因此忍不住發文詢問「有人知道完整的邏輯嗎？」貼文曝光後，引發大批網友分享自身經驗。

原PO在Threads表示，自己以前聽過一套關於發薪日的「都市傳說」，好奇5號、10號、20幾號發薪是否真的代表不同類型的公司，因此詢問大家是否知道完整說法。

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貼文曝光後，許多人分享自身經驗，有人表示20幾號發薪不一定代表公司沒錢，像不少日商、外商，甚至大型企業都是25號預發當月薪資，「20幾號有種可能性是因為，他是日商」、「我們公司25號發當月薪水，而且是上市公司，薪水福利都很好」、「TSMC也是25號領薪，很多大公司都是這個時間點。」

也有不少網友分享自己遇過的情況，有人表示曾待過公司原本10號發薪，後來一路延到15號、30號，甚至隔月1號才發；也有人透露，原本固定10號發薪，卻經常補發、延發，最後才知道公司經營出現問題。

比起固定哪一天發薪，更值得注意的是公司是否經常無故延遲，若發薪日一改再改，甚至超過約定時間，才是真正需要提高警覺的警訊，「真正要擔心的是本來10號發，結果一路拖到25號、30號，那通常金流就很緊了。」「我們15號發當月薪水，遇到假日還會提前發，很公平。」「5號、10號、20號只是制度不同，真的沒有絕對，只有一直拖薪水的公司才建議快逃。」

百人↑公司「在薪資計算結束後5日前發薪」

另外，人力銀行在留言處補充，其實還是因公司而異，至於現在針對發放薪水的法規可以分成5點，首先是「薪水至少每個月要發一次」，公司和員工可以自己約定發薪日，但不能拖到兩、三個月才一起發。

第2點「發薪日不能拖太久」，若薪水是照1～31日計算，公司就要把發薪日安排在這段期間結束後15天以內，年底的發薪日調整目標為，「100人以上的公司：最晚要在薪資計算結束後5日之前發薪。99人以下的公司：最晚要在薪資計算結束後7日之前發薪。」

第3點「加班費不能一直拖」，若沒有另外約定，加班費和假日上班的薪水，應該和最近一次薪水一起發；第4點「非常態性獎金可以晚一點，但時間要先講清楚」；最後一點「發薪日遇到假日，不能因此延後。」