LINE群組明明靜音！「@All照樣狂跳」內行曝1招秒安靜

▲LINE群組明明靜音，@All照樣狂跳，讓原PO氣炸了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者劉維榛／綜合報導

不少上班族最怕的，不是加班，而是好不容易躺平睡覺，主管卻在群組裡突然「@All」交辦事項。一名網友抱怨，明明已把LINE群組設為靜音，卻還是不斷收到「@All」通知，讓他無奈直呼「還是失去安靜的意義啊，又不能退掉，請問這有解嗎？」原來只要三個步驟就能解決。

一名網友在Threads日前哀號，明明已經把LINE群組設為靜音了，但只要有人標記「@All」就會跳通知，讓他不禁抱怨「還是失去安靜的意義啊，又不能退掉，請問這有解嗎？」結果文章最近有被挖出來討論。

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其他人紛紛怒轟，「就是有白目的人濫用@All，所以我連標註提醒都關閉」、「工作群組不能關啊，有個別關其他群組的@All嗎？ 我也很討厭，一直被@」、「@All可以關掉，一堆代購群三不五時有時候還在半夜亂@，真的吵死」、「我也超討厭！尤其住戶社區群組的老人整天@All來a@All去，是到底有多少事情需要@」、「我公司從08:00到23:00都有人會@All，這樣有沒有安慰到你」。

3步驟關鍵解法 「標註提醒」一鍵關閉不再被吵

事實上，只要三步驟就可以解決狂被@All的困擾，此舉能有效減少非必要的手機干擾，尤其適合群組訊息量大或深夜仍有成員發言的使用者。

打開LINE主頁→點選右上角的「齒輪」圖示→點選「提醒」→將「標註提醒」功能關閉，即可停止接收群組「@All」或其他標註的彈出提醒。

▲打開設定，點選提醒，並關閉「標註提醒」就完成了。（圖／記者劉維榛攝）



值得注意的是，目前LINE尚未提供針對單一群組獨立設定「@All」通知的功能，因此關閉後將適用於所有群組。若希望在特定重要群組保留提醒，暫時只能選擇繼續接收通知，或是利用將群組釘選、開啟提示音等方式，確保不錯過重要訊息。