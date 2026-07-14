巴威遠離知卡宣玩水趣重新開園　「水浪Chill夏祭」週末接力登場

▲▼巴威颱風警報解除，知卡宣綠森林親水公園啓動復原作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風巴威影響趨緩，花蓮縣政府12日在中央氣象署解除颱風警報後，隨即啟動知卡宣綠森林親水公園復原作業，工作人員持續進行園區環境清理、消毒、戲水設施巡檢及設備測試，經確認園區各項設施安全無虞後，宣布知卡宣綠森林親水公園及戲水區已於7月13日星期一恢復開放，歡迎大小朋友再次回到知卡宣，繼續享受清涼歡樂的夏日時光。

今年「知卡宣玩水趣」自7月4日至8月23日登場，每週二固定戲水休園，活動期間規劃16場次體驗DIY、特色市集攤位、4週主題趣味闖關遊戲等豐富內容。今年縣府更推出「50元門票放大為100元農漁產業振興折抵券」優惠措施，民眾購買50元戲水門票，即可獲得100元農漁產業振興折抵券，另有檀島香港餐廳特約合作票券，讓大家來到知卡宣開心玩水之餘，也能進一步認識花蓮在地農漁產業與特色風味。

農業處長陳淑雯表示，「知卡宣玩水趣」除了提供安全、友善的戲水環境，今年更透過不同主題活動，讓大小朋友每次來到知卡宣都有不同的體驗。首週以「水果精靈夏日大作戰」為主題，將花蓮特色農產化身為可愛逗趣的水果精靈，並推出水果精靈彩繪扇、水果精靈冰箱貼等DIY活動，讓孩子們發揮創意，在歡樂體驗中認識花蓮農產。

▲經確認園區各項設施安全無虞後，宣布親水公園及戲水區將恢復開放。

陳淑雯進一步表示，緊接著7月18日（六）、19日（日）將推出全新主題週「水浪Chill夏祭」，邀請DJ以音樂與水花帶動現場氣氛，陪伴大小朋友一起嗨玩知卡宣，現場並推出多肉療癒植栽及左手香草本香膏DIY活動，邀請民眾把握暑假時光，一起到知卡宣玩水消暑、體驗不同的夏日樂趣。

花蓮縣政府農業處提醒，知卡宣綠森林親水公園戲水區開放時間為上午9時至12時、下午1時30分至5時，中午12時至下午1時30分為休息時間，每週二固定戲水休園。相關活動及報名資訊，可至知卡宣綠森林親水公園及花蓮縣政府農業處粉絲專頁查詢。