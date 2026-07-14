「航天少帥」馬興瑞遭雙開！　官方揭他搞權色、錢色交易

▲馬興瑞遭雙開。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中共中央政治局委員馬興瑞去（2025）年7月在新疆黨委書記任內遭撤換，其後因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。新華社今（14）日報導，馬興瑞已經遭到「雙開」（指開除黨籍、開除公職），官方批評他搞權色、錢色交易，將公權力異化為謀取個人私利的工具，「完全背離黨性原則」。

公開資訊顯示，馬興瑞為山東鄆城人，在中共新生代中以航天專業著名，曾被視為中共中央總書記習近平培養的親信幹部之一，也有傳聞稱其為彭麗媛一手提拔，從航天專業進入仕途，直至2021年出任新疆黨委書記，並在中共20屆一中全會當選中央政治局委員，成為自習近平父親習仲勛後的首名廣東省長經歷入政治局之例。

新華社今日報導指出，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。

報導稱，「經查，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響」。

報導披露，馬興瑞嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗。

報導批評，馬興瑞將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受巨額財物。

報導稱，「馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。」

報導最後指出，依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其中共二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。