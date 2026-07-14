疑毒駕肇事！自小客撞機車落跑丟路邊　車頭爛毀駕駛溜了

記者林東良／台南報導

台南市永康區裕永路與平實路口，昨（13日）下午發生汽車碰撞機車事故，造成機車騎士手腳擦挫傷，但汽車駕駛人肇事後未留在現場逕自離去，台南市警永康分局副分局長謝貴琳指出，警方已依肇事逃逸案件受理，並已尋獲肇事車輛，正積極追查駕駛人到案說明中。

▲台南市永康區裕永路與平實路口發生汽車碰撞機車事故，造成騎士手腳擦挫傷，汽車駕駛人肇事後逃逸。（記者林東良翻攝，下同）

有民眾在網路發文指出，當時他騎車行經事故地點並停在待轉格內，差點遭汽車撞上，該車之後疑似撞擊路旁設施仍持續行駛，並疑有闖紅燈情形，民眾因此懷疑駕駛狀況有異。

謝貴琳副分局長表示，事故發生於13日下午4時許，汽車駕駛沿永康區裕永路由南往北行駛，期間與同向機車騎士發生碰撞，造成騎士手腳擦挫傷。

警方指出，汽車駕駛人肇事後逕自離開現場，永康分局已依肇事逃逸案件受理，並調閱周邊監視器畫面、追查涉案車輛駕駛人身分，並已尋獲肇事車輛，而且發現車頭爛毀，但駕駛並不在場，將傳喚他到案說明；詳細事故原因及相關責任仍待警方進一步調查釐清。至於網友質疑駕駛人可能涉及毒駕等情形，警方表示仍須待傳喚駕駛人到案，並完成相關調查後才能釐清。







