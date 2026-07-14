前新疆黨委書記馬興瑞被「雙開」　18大後不收斂！搞家族腐敗權色交易

▲中共中央今最新消息，決定給予馬興瑞開除黨籍、開除公職處分。（圖／翻攝中新社）

記者任以芳／北京報導

大陸官方反腐再下重手，今（14）日最新消息指出，經中共中央批准，中央紀委國家監委對二十屆中央政治局委員、前新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查，並且決定給予「雙開」，開除黨籍、開除公職處分。主要涉嫌違法包括嚴重違反政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，大搞權色與錢色交易、縱容親屬謀取巨額利益並大搞家族腐敗。中共中央紀委強調，「在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。」

大陸《新華社》等官媒稍早快訊報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。報導稱6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。

報導指出，經查證，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作。

報導表示，馬興瑞違法嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受巨額財物。

報導強調，馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

報導進一步指出，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

資料顯示，馬興瑞出生於1959年10月，漢族，山東鄆城人，工學博士，教授，博士生導師，國際宇航科學院院士，中共二十屆中央政治局委員。早年求學於阜新礦業學院、天津大學，1988年獲哈爾濱工業大學飛行動力學博士學位後留校任教，34歲破格晉升為博士生導師。

1996年進入航天系統，歷任中國空間技術研究院副院長、中國航天科技集團總經理等職，主持參與載人航天、繞月探測等重大工程，被譽為「航天少帥」。履歷橫跨航天工業、中央部委與地方治理，兼具技術專長與主政經驗，是典型的“航天系”技術型高官。

馬興瑞在2025年7月卸任中共新疆維吾爾自治區黨威書記、常委、委員職務後，轉任中央農村工作領導小組副組長；2026年4月3日，大陸官媒《新華社》發布通報，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今14日最新消息，官方正式通報，馬興瑞因嚴重違紀違法、涉嫌受賄犯罪，被給予開除黨籍、開除公職（雙開）處分，終止其黨的二十大代表資格。在此之前，其全國人大代表資格也已被依法終止。

▲中共中央今最新消息，決定給予馬興瑞開除黨籍、開除公職處分。（圖／翻攝中新社）

記者任以芳／北京報導

大陸官方反腐再下重手，今（14）日最新消息指出，經中共中央批准，中央紀委國家監委對二十屆中央政治局委員、前新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查，並且決定給予「雙開」，開除黨籍、開除公職處分。主要涉嫌違法包括嚴重違反政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，大搞權色與錢色交易、縱容親屬謀取巨額利益並大搞家族腐敗。中共中央紀委強調，「在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。」

大陸《新華社》等官媒稍早快訊報導，經中共中央批准，中央紀委國家監委對馬興瑞嚴重違紀違法問題立案審查調查。報導稱6月30日，中共中央政治局會議審議並通過中共中央紀律檢查委員會《關於馬興瑞問題審查結果和處理意見的報告》。

報導指出，經查證，馬興瑞喪失理想信念和政治立場，背棄黨的宗旨和初心使命，嚴重違反政治紀律和政治規矩，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對身邊工作人員嚴重違紀違法和涉嫌犯罪問題縱容失察失管，造成不良影響；嚴重違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，本人及親友違規為他人安排工作。

報導表示，馬興瑞違法嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，幫助親屬低價購房，搞權色、錢色交易，縱容放任親屬利用其職務影響謀取巨額利益，大搞家族腐敗；將公權力異化為謀取個人私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益，本人或夥同親屬、特定關係人非法收受巨額財物。

報導強調，馬興瑞完全背離黨性原則，嚴重違背黨中央對高級幹部提出的政治要求，其行為嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣。

報導進一步指出，依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予馬興瑞開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分，終止其黨的二十大代表資格，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

資料顯示，馬興瑞出生於1959年10月，漢族，山東鄆城人，工學博士，教授，博士生導師，國際宇航科學院院士，中共二十屆中央政治局委員。早年求學於阜新礦業學院、天津大學，1988年獲哈爾濱工業大學飛行動力學博士學位後留校任教，34歲破格晉升為博士生導師。

1996年進入航天系統，歷任中國空間技術研究院副院長、中國航天科技集團總經理等職，主持參與載人航天、繞月探測等重大工程，被譽為「航天少帥」。履歷橫跨航天工業、中央部委與地方治理，兼具技術專長與主政經驗，是典型的“航天系”技術型高官。

馬興瑞在2025年7月卸任中共新疆維吾爾自治區黨威書記、常委、委員職務後，轉任中央農村工作領導小組副組長；2026年4月3日，大陸官媒《新華社》發布通報，馬興瑞涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。今14日最新消息，官方正式通報，馬興瑞因嚴重違紀違法、涉嫌受賄犯罪，被給予開除黨籍、開除公職（雙開）處分，終止其黨的二十大代表資格。在此之前，其全國人大代表資格也已被依法終止。