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行人友善區走斑馬線仍被撞　民團揭「3漏洞」籲系統性改革

▲▼民團呼籲設置路段型行人庇護島。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

▲民團呼籲可參考國外，設置具車阻、行穿線標誌的路段型行人庇護島。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

記者李姿慧／台北報導

7月12日，一名行人在北市師大路行人友善區內斑馬線遭車輛撞擊，送醫不治身亡，還路於民行人路權促進會今(14日)表達哀悼，並提出三大漏洞，包括考訓制度改革、杜絕隔熱紙過暗亂象、改善道路工程標準，呼籲行政院應儘速採取系統性改革，避免憾事再度重演。

還路於民行人路權促進會表示，經初步觀察公開資訊及新聞畫面，悲劇發生於白天，現場視距條件相對良好，行人亦是在行人穿越道上通行，該事件發生的直接原因，仍有待相關機關完成調查。然而，此事件再次提醒社會，即使道路環境逐步改善，縱使在行人友善區的師大路，若駕駛人缺乏安全駕駛能力和以人為本的交通觀念，仍難以避免嚴重悲劇發生。

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還路於民行人路權促進會則要求行政院全面檢討三大面向，包括考訓制度應納入「預先觀察」與「用路人階序」；杜絕隔熱紙過暗亂象，釐清主動安全輔助系統盲區；以及改善道路工程標準，呼籲行政院卓榮泰院長正視此次事件所反映的制度缺失。

促進會說明，已多次向交通部建議參考國際駕駛教育制度，強化駕駛人在接近行人穿越道前即應進行「預先觀察」，透過眼球掃視、擺頭提早掌握兩側行人動態，降低碰撞風險，並將「傷害力越大、責任越大」的「用路人階序」理念納入駕駛教育，使駕駛人理解車輛具潛在巨大傷害能力，優先保護行人、自行車騎士等脆弱用路人，另持續擴充實際道路駕駛訓練內容，考訓更符合真實交通環境。

▲▼北市師大路行人友善區內發生行人死亡事故。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

▲民團呼籲檢討考訓制度。（圖／還路於民行人路權促進會提供）

由於肇事車輛車窗玻璃偏黑，引發社會討論，促進會表示，透光率過低，不僅增加辨識車外用路人的困難、造成人車眼神交流的阻礙，也掩蓋車內駕駛人分心行為，導致難以取締。交通部應檢討現行「驗車後得再貼附隔熱紙」、「不以儀器量測」的管理漏洞，參考國際作法建立符合科學標準的透光率管理方式。

此外，民團也主張，主管機關應釐清肇事車輛是否配備並啟動駕駛輔助系統，譬如AEB自動緊急煞車系統等，以及其技術限制，作為後續車安制度改善的重要依據。

還路於民行人路權促進會表示，道路工程應持續提升容錯能力，落實「容許犯錯、不容許死亡」的交通零死亡理念。例如設置具有實體攔阻車輛能力之車阻及路段型行人庇護島、縮減車道寬等有效方式，駕駛人注意力或發生異常行駛時，仍能有效降低傷亡程度，目前的攔阻科學標準仍有待國家明確制定，以利地方政府有所依循。

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