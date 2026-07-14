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「踹開變形車門手機照路」巨石砸車司機險死　驚險逃生過程曝

▲苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生；縣長鍾東錦等人今到場勘災。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉苗62線昨（13）日深夜發生上千噸巨石崩坍嚴重災害，1輛萊爾富超商的物流車恰好路過，慘遭巨石群推擠，羅姓駕駛緊急踹開扭曲的車門逃生，靠著手機微弱燈光徒步到超商求援，保住一命，現在驚悚的空拍畫面曝光。

苗62線是泰安鄉行政區域的清水村、錦水村和八卦村對外交通命脈，更是泰安跟大湖鄉的交通要道，但邊坡土石結構鬆軟，豪雨過後經過烈日曝曬後，時常發生落石坍方。昨天深夜10點多，在2.5公里處大湖鄉路段，再度發生驚悚的落石坍方災情，邊坡上千噸的巨石群瞬間滑落，衝撞道路時，恰好1輛超商物流貨車路過遭推擠，羅姓駕駛（46歲）命大僅受擦挫傷，驚險逃生，目前交通全面中斷，警方管制兩端交通，縣府合約廠商正派機具搶通中。

▲苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生；縣長鍾東錦等人今到場勘災。（圖／記者楊永盛翻攝）

羅姓司機指出，他擔任萊爾富超商物流車駕駛多時，約2個月前接下泰安鄉清安店、錦水店的送貨重任，自任對路況相當熟悉，昨夜如常進山送貨，開到災害地點時，先看到右側邊坡有零星落石掉下來，趕緊急忙操控方向盤閃避，緊接著轟轟隆隆作響，一陣昏天暗地，貨車被推擠到左側護欄。

羅姓司機說，他回頭看到框式貨車的車體完全變形，慶幸駕駛座沒有遭巨石壓到，想到家裡有老婆和小孩，奮力用腳踹開變形車門，撿起掉落的手機卻發現沒有訊號，想要活命一定要往前走，棄車啟動手機燈照明，忍著全身酸痛，拚命往前走步行一公里餘，才走到超商求援，希望上級能爭取國賠。

▲苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生；縣長鍾東錦等人今到場勘災。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣鍾東錦、立委高金素梅、泰安鄉和大湖鄉長等人，今天（14日）上午10點到災害現場勘災，縣府工務處長古明弘簡報指出，該路段時常發生落石坍方，5年前曾有上百噸巨石砸破道路和灌溉水圳，昨夜落石區域約有100米，預估有1000噸土石；縣府原規劃興建明隧道，但考量高度落差可能擊穿明隧道，縣府傾向截彎取直約290公尺路段，但經費高達50億，希望中央能早日同意全額補助，提供鄉親一條安全的回家道路。

▲苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生；縣長鍾東錦等人今到場勘災。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗62線上千噸巨石崩落，超商物流車遭推擠全毀，羅姓司機幸運逃生；縣長鍾東錦等人今到場勘災。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

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