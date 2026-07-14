2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

▲川普揚言要全面接管荷莫茲海峽，並對過往船隻強制徵收高達20%的保護費。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不僅下令美軍連續3晚猛烈轟炸伊朗，更揚言要全面接管荷莫茲海峽，並對過往船隻強制徵收高達20%的保護費。這筆費用究竟有多龐大？根據外媒估算，只要開徵短短2天，爽賺的金額就足以在台灣蓋出一座全新的台北大巨蛋。

日賺80億 2天蓋大巨蛋

《日經亞洲》報導指出，在美伊雙方2月底開戰前，全球每天約有五分之一的石油與天然氣必須仰賴荷莫茲海峽運輸，單日運量高達1500萬桶，總價值至少突破12億美元（約新台幣380億元）。

若美國真的祭出鐵腕，針對通過船隻的貨物開徵20%的過路費，估計美方每天可輕鬆進帳約2.5億美元（約新台幣80億元）。

換句話說，只要短短2天的時間，美國就能海撈160億台幣，這筆鉅款幾乎等同於造價161億元的台北大巨蛋主體工程費用。若真能如願收費，無疑將成為美國史上最龐大的「無本生意」。

川普放話接管海峽：我們白白守護了50年

對於這項極具爭議的收費提案，川普在社群平台「真實社群」發文與受訪時毫不掩飾其野心。他宣布重啟對伊朗船隻的軍事封鎖，指出7日已恢復對伊朗的軍事行動，甚至致函國會要求重新計算60天的戰爭權力期限，好讓他能隨時動武。

川普直言，「美國從現在起就是『荷莫茲海峽的守護者』，我們會猛烈打擊伊朗並守住海峽，甚至可能直接接管它！」

他更憤怒抱怨，美國過去50年來辛苦守護這條海峽，卻從未拿到任何一毛錢報酬，「我們希望得到補償，因為這讓美方人員置身於危險之中，基於公平原則，收取20%的費用理所當然。」

伊朗反嗆「收20%太超過」

面對美國的強勢封鎖與巨額收費，伊朗最高聯合軍事指揮部怒斥，美國無權決定水道的未來，更絕對不准美方插手干預。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台上開酸，強調德黑蘭才是海峽永遠的守護者，「收20%當然太超過了，我們會秉持公平原則。」

►川普喊收20%護航費 「誰付錢、合法嗎」2大疑問一次看