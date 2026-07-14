　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普揚言要全面接管荷莫茲海峽，並對過往船隻強制徵收高達20%的保護費。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不僅下令美軍連續3晚猛烈轟炸伊朗，更揚言要全面接管荷莫茲海峽，並對過往船隻強制徵收高達20%的保護費。這筆費用究竟有多龐大？根據外媒估算，只要開徵短短2天，爽賺的金額就足以在台灣蓋出一座全新的台北大巨蛋。

日賺80億　2天蓋大巨蛋

《日經亞洲》報導指出，在美伊雙方2月底開戰前，全球每天約有五分之一的石油與天然氣必須仰賴荷莫茲海峽運輸，單日運量高達1500萬桶，總價值至少突破12億美元（約新台幣380億元）。

若美國真的祭出鐵腕，針對通過船隻的貨物開徵20%的過路費，估計美方每天可輕鬆進帳約2.5億美元（約新台幣80億元）。

換句話說，只要短短2天的時間，美國就能海撈160億台幣，這筆鉅款幾乎等同於造價161億元的台北大巨蛋主體工程費用。若真能如願收費，無疑將成為美國史上最龐大的「無本生意」。

川普放話接管海峽：我們白白守護了50年

對於這項極具爭議的收費提案，川普在社群平台「真實社群」發文與受訪時毫不掩飾其野心。他宣布重啟對伊朗船隻的軍事封鎖，指出7日已恢復對伊朗的軍事行動，甚至致函國會要求重新計算60天的戰爭權力期限，好讓他能隨時動武。

川普直言，「美國從現在起就是『荷莫茲海峽的守護者』，我們會猛烈打擊伊朗並守住海峽，甚至可能直接接管它！」

他更憤怒抱怨，美國過去50年來辛苦守護這條海峽，卻從未拿到任何一毛錢報酬，「我們希望得到補償，因為這讓美方人員置身於危險之中，基於公平原則，收取20%的費用理所當然。」

伊朗反嗆「收20%太超過」

面對美國的強勢封鎖與巨額收費，伊朗最高聯合軍事指揮部怒斥，美國無權決定水道的未來，更絕對不准美方插手干預。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）在X平台上開酸，強調德黑蘭才是海峽永遠的守護者，「收20%當然太超過了，我們會秉持公平原則。」

►川普喊收20%護航費　「誰付錢、合法嗎」2大疑問一次看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中職僅5人入選！富邦、台鋼掛0　球團回應
快訊／日韓股翻紅！台股尾盤回血千點
連署「阿根廷滾出世足」！衝破500萬人達標
郭台銘爆緋聞！曾馨瑩首吐心聲　女律師喊「重點在最後1句」
台塑集團調薪！　優於工會預期
11家店掉出必比登名單　台北「茂園」9連霸挑戰失敗
10倍價搶購台灣貨！沙國砸15億元大買
安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

2天就能蓋大巨蛋！　荷莫茲海峽「20%保護費」驚人收益曝

川普致函國會「重啟對伊朗行動」！ 　60天戰爭授權從頭來過

美伊停火破裂！8成美國人悲觀認「恐陷長期抗戰」　川普支持度慘跌

防失智不必買保健品！日權威醫推薦「4平價食材」：修復受損大腦

快訊／29歲台女「日本詐騙被逮」長相曝！　日警破獲台灣跨國集團

4年停火破局！青年運動「報復空襲沙國機場」　紅海航運拉警報

被低估的美食之島！瑞士人遊台驚歎「24小時都在吃」民主活力驚人

金正恩親自為女兒接班鋪路！　公開懲處軍中大老殺雞儆猴

矢板明夫台灣遇襲　日跨黨派議員憤怒發聲：絕不向暴力低頭

超級油輪恐噴9.6億？彭博揭「川普過路費」掀質疑　船長怒批搶劫

中華電信推「台灣首部」全角色有聲劇　搶聲音經濟力拼用戶翻倍

二伯「HAHABABY」防蚊香包違規　北市府限期下架「最重罰10萬」

HYBE女團成軍2個月「她閃電退團」剩3人　官方證實：祝未來順利

恐怖瞬間曝！台東女遭機車高速撞擊　噴飛20公尺倒地重傷

斷言佀廣洋未退選成最大贏家　周軒曝「還有一條極佳出路」

85度C限時兩天「任選2杯99元」　限定8款茶飲一杯50元有找

亞尼克推「特濃薄荷巧克力生乳捲」　4款甜點限時開賣

日韓股翻紅！台股尾盤回血千點收跌642點　台積電跌20元至2420

百大青農胞弟涉補助弊案！蘇澳鎮公所課員疑放水　2人羈押禁見

OnePlus 手機再傳退場風聲　官網推薦用戶改買 OPPO

【消防員機警救命】婦車禍手腫如「麵龜」卡手環痛到崩潰

國際熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

即／29歲台女「日本詐騙」被逮！姓名長相曝

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

狂轟5小時！美軍宣布完成新一波對伊朗空襲

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

資金見底！　韓大型賣場Homeplus今起全面停業

阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中釀1死8傷

川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

烏軍狂轟俄能源命脈　愛沙尼亞外長酸普丁恐跳窗

7歲女童遭性侵裸身亡　頭臉都在流血

不只踢球年賺19億　哈蘭德超狂投資曝光

川普否認陷長期戰爭　拒給時程表：伊朗仍會抵抗一段時間

更多熱門

相關新聞

川普通知國會「重啟對伊朗行動」　60天期限重來

川普通知國會「重啟對伊朗行動」　60天期限重來

美國總統川普已於10日正式致函國會通知，對伊朗敵對行動已於7日重啟。川普政府認為，此舉重新啟動《戰爭權力法》60天授權，意圖在未取得國會批准的情況下，繼續對伊朗動用軍事力量。

美伊停火破裂　8成美國人嘆：恐陷長期抗戰

美伊停火破裂　8成美國人嘆：恐陷長期抗戰

超級油輪恐噴9.6億　船長怒批搶劫

超級油輪恐噴9.6億　船長怒批搶劫

川普喊收20%護航費　誰付錢、合法嗎？

川普喊收20%護航費　誰付錢、合法嗎？

川普關稅「退還810億」　聯邦赤字再飆升

川普關稅「退還810億」　聯邦赤字再飆升

關鍵字：

川普荷莫茲海峽伊朗

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

還好有查致癌油鮮食！她開APP「7-11可退356元」

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

哈蘭德帶「神秘小浣熊」回國

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面