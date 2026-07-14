萬美玲遭疑「精準獵地」連買凍結40年土地　莊瑞雄：桃園巴菲特

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入議員選舉爆出霸凌爭議，如今爭議燒到萬美玲身上，除了遭具名檢舉涉嫌財產申報漏報，更被媒體人詹凌瑀質疑大膽買進「凍結40年」的土地眼光獨到。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（14日）大酸，「她可以跟你說她是桃園巴菲特」，投資眼光非常精準，以後投資不動產要問萬美玲，「我們投資的功力輸給萬委員，我們也不敢多所評論」，但畢竟是國會議員，難免社會大眾會想像空間無限。

媒體人詹凌瑀13日發文指出，中平段公保地凍結40年，一般投資人避之唯恐不及，因為不能買賣不能使用，但國民黨立委萬美玲偏偏在那邊連續買進，4塊土地5個建物，一抱就是5年。國民黨桃園市長張善政上任，第一波重劃案就是中平段，凍結半世紀的土地瞬間解凍。這叫眼光獨到？

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲今（14日）召開輿情回應記者會。莊瑞雄表示，如果當了民意代表後，投資眼光突然變得很精準，到底有沒有辦法通過社會檢驗？民眾眼光非常雪亮，但也許有人當了國會議員後財產暴增，真的是他投資眼光其準無比。

莊瑞雄認為，但如果在不同政黨執政時，投資眼光不怎麼樣，輪到自己人執政時，投資眼光又變得特別準確，就有點怪怪的。他舉例，民進黨的人在執政，若民進黨國會議員、相同一掛的投資眼光變得特別精準，相信社會大眾會有很多疑問，重點還是制度。如果政治人物因為有一定權限以後，享受資訊特殊便利，因此投資而獲利，可想像空間無限。

莊瑞雄說，但還是要問當事人，「她可以跟你說她是桃園巴菲特，她投資的眼光非常精準。以後要投資不動產的可能到桃園去問問看我們萬美玲委員」，也許人家真的有那麼好的專業、特殊投資眼光也不一定。「我們投資的功力輸給萬委員，我們也不敢多所評論」，但畢竟是國會議員，難免社會大眾會想像空間無限。

至於萬美玲之子佀廣洋放棄國民黨桃園議員提名，但沒有說是否退選，莊瑞雄表示，尊重萬美玲的小孩，他到底要扛著什麼樣的招牌？本來國民黨提名，現在好像放棄國民黨提名，或者說到最後可能又要爭取民眾黨的支持，換了一個招牌，看起來要讓整個事件落幕，可能是又添了柴火，讓議題繼續延燒。

莊瑞雄說，「對於當事人自己的選擇，我們尊重，我們沒有意見」，只要他繼續留著，就讓桃園市民做最後的決定。政治常常很弔詭，一個政黨提名完後，社會有點壓力，其實在在印證政治人物危機處理若不當、不夠誠懇，採取蓋牌或採取不理，到最後有點斷尾求生。也許這是很好的生存方式，也許可以得到更多生存空間，有時得到國民黨選票，最後又登高一呼，藍白再來合一下，但議員選舉是多席次的，這一招到底管不管用，要看最後桃園市民買不買單。

對於小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲向監院檢舉萬美玲漏報財產部分，莊瑞雄認為，這都是制度問題，依法本來就有申報義務，相關制度非常完備。讓陽光照進國會，其實過去國民黨在立法院也是大聲疾呼，這是各黨共識，既然發生疑慮，相信該有的制度就讓它展開一定的調查。

莊瑞雄也說，這個還是當事人自己說明比較好，「記者朋友再來問我們，我們也不曉得她家財產到底有多少，她家的老公多會賺錢，或者說她一個月開銷會有多少，合理性到底在什麼地方，外界實在是無從得知」，但既然是陽光法案，其實就要更公開接受制度檢驗。