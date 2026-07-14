快訊／新莊出租公寓飄惡臭房東找嘸人　警破門驚見一家三口亡

▲救護車示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路一處公寓2樓因不斷飄出難聞的腐臭異味，且房東多日無法聯絡上承租戶，驚覺有異而報警。警方（11日）會同房東開鎖入內，赫然在臥室內發現一家3口全都死亡、全身發黑腫脹甚至長出蛆蟲。據悉，死者為一對長年飽受病魔折磨的老夫妻，以及37歲的兒子；警方調查，兒子5日最後一次外出採買返家後便再無出門，疑不捨雙親長期臥病，才攜雙親共赴黃泉。

新莊警方11日接獲轄區一名房東報案，指稱他在中正路742巷2弄內有一處2樓出租公寓，一直散發出莫名惡臭，且多次撥打呂姓承租人電話皆無人接聽，擔心房客在屋內發生意外。轄區丹鳳派出所獲報後不敢大意，火速趕往現場，並在房東陪同下開門進入。

不料，大門一打開，一股令人作嘔的屍臭味隨即撲鼻而來。員警強忍惡臭進入主臥室查看，驚見74歲的呂姓丈夫與71歲的周姓妻子以及2人的兒子，3人皆躺在臥室內，明顯死亡，遺體皆已呈現明顯腫脹、發黑，甚至爬滿蛆蟲。

警方鑑識人員隨即封鎖現場進行採證。初步勘驗，屋內門窗完好、無外力介入或打鬥痕跡。據了解，妻子周女因中風等多種慢性病，長期癱瘓、臥病在床，日常生活完全無法自理；而丈夫呂男則罹患惡性腫瘤及多項重度疾病，身體狀況同樣每況愈下。2老平日裡全靠呂姓兒子在旁貼身照顧，但龐大的照護與經濟壓力，恐已讓這家人心力交瘁。

警方調閱巷口監視器畫面發現，兒子呂男最後一次現身是在本月5日，當時他獨自出門購買生活用品，返家後便再也沒有踏出家門一步，沒想到再次被發現時，已與雙親陳屍臥室內。警方已依法報請新北地檢署檢察官進行相驗，以進一步釐清3人的確切死因。

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